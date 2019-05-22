Независимую ПЦУ и Томос поддерживают представители всех конфессий в Украине - КМИС

Создание Православной Церкви Украины и предоставления ей Томоса большинство украинцев воспринимают как объединительный фактор для общества. Такие результаты опроса общественного мнения Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал сегодня, 22 мая, на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

«К созданию Православной Церкви Украины и предоставлению ей Томоса положительно относятся 54,2% украинцев. Нейтральное отношение имеют 31,2%, отрицательное - 10,9%», - отметил на презентации результатов опроса заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

По его словам, еще больше украинцев - 64,5% - считают условия, определенные Томосом, достаточными для развития независимой ПЦУ. Противоположного мнения придерживаются 8,8%, которые считают, что следует отказаться от Томоса и восстановить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Заместитель директора КМИС также добавил, что сторонниками Православной Церкви Украины являются не только прихожане самой ПЦУ, но и представители всех конфессий, представленных в Украине.

«Почти 65% населения Украины считают, что отказываться от Томоса об автокефалии ПЦУ нельзя и условий, определенных в нем, достаточно для развития независимой украинской церкви. При этом, не готовы отказываться от Томоса 77,6% верующих ПЦУ, 40,6% верующих УПЦ МП, 39,9% православных без конкретизации церкви, 73% греко-католиков и 39,4% атеистов», - отметил Грушецкий.

Всеукраинский репрезентативный опрос общественного мнения «Конфессиональная структура и создание Православной Церкви Украины: май 2019» с участием 1200 жителей всех областях Украины и Киева (за исключением АР Крым) КМИС провел 12-18 мая 2019 года.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную Церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний.

Томос об автокефалии ПЦУ получила 6 января 2019 в Стамбуле с рук Константинопольского Патриарха Варфоломея.

В начале мая Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает деятельность. В Министерстве культуры заявили, что как религиозное объединение УПЦ КП прекратила деятельность, присоединившись к ПЦУ на Поместном соборе 15 декабря 2018 года.