Пресс-конференции

16:42 20.05.2019

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Ремень или вскрытие - в Украине стартует информационная кампания о ремнях безопасности в авто"

1 мин читать

В четверг, 23 мая, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по случаю запуска информационной кампании "Ремень или вскрытие", разработанной в рамках кампании "За безопасные дороги" в сотрудничестве с агентством Agama Communications при поддержке Министерства информационной политики Украины. Участники: государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко; заместитель директора Центра демократии и верховенства права, координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик;  директор креативных сервисов Agama Communications Юлия Яшина (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (099) 602-63-61.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Правозащитники представили отчет о преследовании активистов в Крыму, обратились к международному сообществу и прокурору МУС

"Прозорро.Продажи" может обеспечить прозрачные механизмы реализации имущества должников согласно новому Кодексу по процедурам банкротства - Нефедов

Новый оптовый рынок э/э, скорее всего, будет запущен вовремя, Рада не успеет проголосовать за перенос – глава "Укрэнерго"

Три четверти украинцев поддерживают прямые переговоры президента Украины с РФ для восстановления мира на Донбассе – опрос

Три четверти украинцев поддерживают прямые переговоры президента Украины с РФ для восстановления мира на Донбассе – опрос

40,3% украинцев позитивно относятся к России и 12,6% к Путину – соцопрос

Более трети украинцев ожидают, что способность Зеленского справляться с руководством страной выяснится через год - опрос

Проходной барьер в Раду преодолевают 4 партии - соцопрос

"Укрсадпром" и "Ягодоводство Украины" намерены обжаловать решение Печерского райсуда по аресту счетов свыше 20 ягодных предприятий

Конфедерация свободных профсоюзов против подписания нового Генсоглашения с профсоюзами и работодателями в предлагаемой редакции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА