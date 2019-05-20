К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Ремень или вскрытие - в Украине стартует информационная кампания о ремнях безопасности в авто"

В четверг, 23 мая, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по случаю запуска информационной кампании "Ремень или вскрытие", разработанной в рамках кампании "За безопасные дороги" в сотрудничестве с агентством Agama Communications при поддержке Министерства информационной политики Украины. Участники: государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко; заместитель директора Центра демократии и верховенства права, координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик; директор креативных сервисов Agama Communications Юлия Яшина (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (099) 602-63-61.