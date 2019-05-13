Конфедерация свободных профсоюзов против подписания нового Генсоглашения с профсоюзами и работодателями в предлагаемой редакции

Киев. 13 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Конфедерация свободных профсоюзов Украины выступают против подписания нового Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине на 2019-2021 годы в предлагаемой редакции.

"Завтра правительство предлагает как работодателям, так и профсоюзам подписать генеральное соглашение на 2019-2021 года… Принять в таком содержании генеральное соглашение - это одно, а потом устранить все недостатки – это очень сложно", - сказал председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Конфедерация свободных профсоюзов видит политический подтекст в поспешном подписании этого соглашения и считает, что его реализация "принесет много вреда украинским наемным работникам и экономике государства в целом".

В связи с этим председатель Конфедерации свободных профсоюзов высказал пожелание, чтобы подписание генсоглашения было перенесено для проведения дальнейших консультаций. "Пока старое соглашение является лучшим в условиях кризиса и условиях войны. Нельзя ухудшать социальное положение людей", - отметил М.Волынец.

Генеральное соглашение о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине, согласно закону "О коллективных договорах и соглашениях", заключается на трехсторонней основе между организациями профсоюзов, работодателей и органами исполнительной власти.