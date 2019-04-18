Новому президенту нужно сохранить и укрепить международную поддержку Украины в условиях усталости мира от конфликтов - эксперт

Киев. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Одним из главных вызовов для следующего президента Украины будет задача сохранить существующую международную поддержку страны и приумножить ее в условиях, когда в мире есть определенная "усталость" от конфликтов, считает глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"Очень важно, что кто бы ни стал президентом, нужно сохранить тот уровень международный поддержки Украины, который сегодня существует, и пойти дальше. Мир тоже меняется, есть определенная усталость от конфликтов, причем не только от украинского, но и от тех, которые сегодня происходят в мировой политике. И, с моей точки зрения, это чрезвычайно тяжелый вызов. Это сложный экзамен, который будет сдавать любой будущий президент", - сказал он на пресс-конференции общественной инициативы "Виборча Рада UA" в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

И.Бураковский убежден, что защита национальных политических и экономических интересов сегодня невозможна без формирования международных "проукраинских коалиций" на двусторонней основе или в сотрудничестве с такими организациями как Евросоюз, ООН, МВФ.

Эксперт также считает, что следует быстро и адекватно учесть уроки сделанного и несделанного, и при этом очень важно, чтобы в процессе коррекции и перезапуска тех или иных институтов в Украине не создали основу для появления "новых схем и механизмов реализации новых-старых частных, коррупционных и других интересов".