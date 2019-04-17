Пресс-конференции

13:33 17.04.2019

Сохранение сотрудничества с МВФ и международными партнерами является важным для экономики Украины – эксперт

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Киев. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными партнерами является важным для Украины в экономическом и политическом плане, заявил доктор экономических наук, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

"Экономический рост в Украине есть и он будет. Тут важно его поддержать и обеспечить таким образом, чтобы мы все получили рост благосостояния", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам И.Бураковского, также важно сохранить работу с международными партнерами Украины.

"Сегодня от сотрудничества с МВФ, иностранными партнерами мы никуда не денемся. Этот ресурс является важным как в экономическом, так и в политическом плане", - отметил эксперт.

Говоря об отсутствии лозунгов о деолигархизации в программах кандидатов в президенты Украины, И.Бураковский рассказал: "Олигархи – это большие предприятия. На 900 с лишним украинских предприятий припадает почти половина промышленного производства в Украине. Эти предприятия дают более половины налоговых доходов и, очевидно, в экономике они должны использовать те же законы, как и все украинское общество".

При этом эксперт добавил, что интересы бизнеса необходимо защищать. "Их интересы за границей нужно защищать, потому что это наши производители", - пояснил он.

Вместе с тем И.Бураковский считает необходимым регулировать вмешательство крупных бизнесменов в политику.

"Возникает вопрос с вмешательством собственников или приближенных к собственникам этих предприятий в политику… Это также вопрос и по законодательству о лоббировании, как сделать его прозрачным, понятным и под контролем общества", - отметил эксперт.

Теги: #рост #экономика
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