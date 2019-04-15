Экс-глава "Укрспецэкспорта" Бондарчук заявил о планах вернуться в Украину

Киев. 15 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Получивший в 2018 году политическое убежище в Великобритании экс-глава госкомпании "Укрспецэкспорт" (2005-2010 гг.), экс-глава политсовета партии "Наша Украина" (2010-2013 гг.) Сергей Бондарчук заявляет, что намерен вернуться в Украину и принять участие в призванной обеспечить противодействие новым долгосрочным вызовам украинской государственности реформе украинской спецслужбы.

"Я обязательно вернусь в Украину, и именно в Службу безопасности Украины…, потому что считаю, что украинское государство не может строиться без настоящей украинской спецслужбы", - заявил С.Бондарчук по скайп-связи из Лондона в ходе презентации в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник книги украинской журналистки Галины Плачинды "ЗрадаVS перемога".

"У нас в течение 20-30 лет будут вызовы, которые мы еще не понимаем: в каком серьезном пространстве нам предстоит жить", - добавил он.

По словам С.Бондарчука, он был вынужден выехать в Великобританию в непростой для Украины период в связи с открытой на него "охотой" со стороны "политических элит", а также "захотевшего заниматься неконституционными вещами" действующего руководства страны.

Он не уточнил суть конфликта, повлекшего необходимость его выезда из страны, а также обстоятельства, повлиявшие на предоставление ему статуса политического беженца.

Как сообщалось, в январе 2015 года Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины объявила о подозрении экс-главе госкомпании "Укрспецэкспорт" С.Бондарчуку в завладении $7,5 млн средств госкомпании. По решению правительства, с 2011 года "Укрспецэкспорт" входит в госконцерн "Укроборонпром".

С.Бондарчуку было объявлено подозрение по ч.5 ст.191 (завладение путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особенно крупных размерах) и ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Согласно информации украинских СМИ, по версии следствия, в должности главы "Укрспецэкспорта" С.Бондарчук изменил заключенные ранее военные контракты, введя в них посредников и уменьшив тем самым доходы государства на $7,5 млн. Эту сумму госкомпания перечислила за оказание консультационных услуг компаниям Aeropartner LLР и Aeropartner LLС, которые по факту эти услуги не предоставляли.

В феврале 2015 года МВД Украины объявило экс-главу "Укрспецэкспорта" в розыск, в июне того же года на сайте Интерпола появилась информация о международном розыске С.Бондарчука "за присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах". В марте 2017 года Генпрокурор Юрий Луценко сообщил об аресте С.Бондарчука в Лондоне. Вместе с тем, по данным Генпрокуратуры Украины, в связи с поданным экс-главой "Укрспецэкспорта" прошением о предоставлении ему политического убежища в Великобритании Высокий суд Лондона отложил рассмотрение запроса правоохранительных органов Украины об его экстрадиции до рассмотрения запроса о политическом убежище. В июле 2018 года в руководстве ГПУ сообщили о предоставлении С.Бондарчуку политического убежища в Великобритании, "несмотря на усилия украинских и британских прокуроров".

С.Бондарчук возглавлял "Укрспецэкспорт" с марта 2005 года по июнь 2010 года, в его бытность главой госкомпании были заключены крупнейшие в истории ВТС Украины оружейные контракты, в том числе с КНР, Индией, Таиландом, Ираком. Президент Виктор Ющенко в феврале 2010 года указом присвоил С.Бондарчуку звание "Герой Украины" за выдающиеся личные заслуги перед государством в развитии ВТС. С сентября 2010 года - член партии "Наша Украина", затем - глава политсовета партии.