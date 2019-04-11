68% избирателей Зеленского голосуют против нынешней ситуации в Украине, 40% избирателей Порошенко голосуют больше "против Путина" – опрос

Киев. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Среди избирателей кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 68% своим выбором выражают, прежде всего, протест против существующей ситуации в стране, а 26% выбирают его как личность.

Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, в целом 66% украинцев считают, что именно это является главной мотивацией голосовать за В.Зеленского, а 20% считают, что за В.Зеленского в первую очередь голосуют как за личность.

Среди избирателей действующего президента Петра Порошенко почти 40% голосуют не столько за него, как против президента Российской Федерации Владимира Путина, а 42% голосуют за личность П.Порошенко.

31% всех респондентов считают, что за П.Порошенко голосуют как за личность, 26% считают, что голосования за него это, в первую очередь, "против Путина".

57% избирателей, которые готовы поддержать во втором туре В.Зеленского, голосуют скорее за него, а 41% из таких голосуют против П.Порошенко.

75% избирателей, которые готовы поддержать во втором туре П.Порошенко, голосуют скорее за него, 22% голосуют скорее против В.Зеленского.

Опрос проводился 5-10 апреля 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов, личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.