Эмоциональный выбор украинцев может вредить их экономическим интересам - эксперты

Склонность украинцев голосовать эмоциями способствует популярности виртуальных политиков, чей образ сконструирован медийно, а взгляды и программные задачи размыты. Последствия такого голосования могут принести разочарование.

Об этом шла речь во время пресс-конференции "Ноу-хау выборов-2019: обещания, манипуляции, психологические атаки на избирателя", которая состоялась 27 марта, в пресс-центре информагентства "Интерфакс-Украина" по инициативе ОО "Украинский Центр общественного развития".

По словам руководителя политико-правовых программ "Украинского Центра общественного развития" Игоря Рейтеровича, спецификой выборов-2019 могут стать расхождения между социологическими рейтингами кандидатов и итогами голосования.

"Если у Петра Порошенко и Юлии Тимошенко есть дисциплинированный ядерный электорат, то перед штабом Зеленского стоит ключевая задача - мобилизовать своих сторонников, среди которых много молодежи, прийти на участки. В итоге реальный результат волеизъявления может стать большим сюрпризом для всех", - считает Рейтерович.

Эксперт-политолог "Украинского Центра общественного развития" Ярослав Телешун указывает, что месседжи тройки лидеров кампании касаются 5 главных проблем Украины: войны, бедности, миграции, коррупции и обеспечения прав и свобод. При этом некоторые обещания оппозиционных кандидатов выходят далеко за рамки полномочий Президента или прямо противоречат международным соглашениям, которые взяла на себя Украина.

"Популизм - как способ противопоставления народных масс политическим элитам - наиболее успешно применил именно штаб Зеленского. При этом идея народной программы, которую пишут избиратели, не помешала штабу заимствовать успешно апробированные программные месседжи других кандидатов. И присутствие этих известных тезисов - о прекращении войны или борьбе с бедностью – делает Зеленского условно новым кандидатом", - указывает политолог.

По его словам, проблемой Владимира Зеленского является то, что его антирейтинг, начиная с января, вырос с 5% до 17%, а это свидетельствует, что тактика его кампании не во всем является выигрышной – время работает против его победы.

Если технологии кампаний Петра Порошенко и Юлии Тимошенко являются классическими и предусматривают достаточно прямого общения с избирателем, то кампания Владимира Зеленского стала своеобразным ноу-хау для Украины, - считает эксперт "Украинского Центра общественного развития" по вопросам информационных и имиджевых технологий Татьяна Илюк.

"Впервые в истории Украины кампания кандидата в президенты идет "по хайпу". Опираясь на возможности медиа-холдинга Игоря Коломойского, был создан яркий виртуальный образ. При этом на телевидении было показано только несколько интервью кандидата, да и те в записи. Содержательная составляющая его кампании и реальная команда остаются практически неизвестными обществу", - говорит эксперт.

Выборы вызвали откровенную информационную войну владельцев СМИ, и журналистам не удалось избежать необъективной подачи информации, считает Татьяна Илюк.

"Ключевыми по влиянию на избирателей являются каналы телевидения, с аудиторией, охватывающей 74% граждан Украины. Как показывает социология, лидером среди них остается канал "1+1", которому доверяют 24,2%, то есть каждый четвертый украинец. Это дает широкие возможности для нагнетания эмоций избирателей и манипуляции общественным мнением. Призываем журналистов способствовать сознательному выбору граждан", - говорит Татьяна Илюк.

Политолог Игорь Рейтерович напомнил, что во всем мире 90% избирателей склонны голосовать эмоциями, и только 10% - изучают программы и голосуют рационально.

"Большинство людей голосуют сердцем, то есть интуитивно. А такое голосование, дав кратковременное психологическое удовлетворение от победы своего кандидата, может впоследствии обернуться разочарованием и даже негативно повлиять на финансовое благополучие самих граждан. Украинцы должны понять ценность рационального выбора", - подытожил Игорь Рейтерович.