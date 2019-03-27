"Филип Моррис Украина" призывает ГФС отозвать налоговые уведомления-решения на 635 млн грн в рамках подписанного мирового соглашения

Киев. 27 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Государственная фискальная служба (ГФС) по состоянию на 27 марта не отозвала налоговые уведомления-решения ЧАО "Филип Моррис Украина" на общую сумму 635,3 млн грн, несмотря на подписанное 31 января 2019 года мировое соглашение, которое предусматривает их отмену в течение 30 дней после подписания.

"Государственная фискальная служба до сих пор не отозвала налоговые сообщения-решения, как она должна была это сделать в соответствии обязательствами, взятыми при подписании мирового соглашения с компаниями "Филип Моррис"", - сообщил генеральный директор ЧАО "Филип Моррис Украина" Михалис Александракис на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам юридического советника и представителя инвесторов – компаний "Филип Моррис" Владимира Наконечного, 31 января текущего года и.о. главы ГФС Александр Власов подписал мировое соглашение. Согласно ему, Украина обязана обеспечить отмену налоговых уведомлений-решений в течение 30 дней после подписания мирового соглашения, то есть до 2 марта 2019 года.

В связи с невыполнением условий мирового соглашения "Филип Моррис Украина" обратилась президенту Украины, премьер-министру с просьбами принять меры и обеспечить контроль над его исполнением.

"Мы верим, что ГФС в ближайшее время отменит налоговые сообщения-решения и выполнит мировое соглашение. В противном случае компании "Филип Моррис" будут вынуждены предоставить государству Украина сообщения о нарушении обязательств по мировому соглашению и международных обязательств по договорам о содействии и взаимной защите инвестиций со Швейцарской Конфедерацией и США", - отметил В.Наконечный.

Как сообщалось, ЧАО "Филипп Моррис Украина" в марте 2015 года обратилась и получила от Харьковской таможни разрешение на использование режима переработки на таможенной территории Украины с целью производства сигарет и сопроводительной продукции и ее реэкспорта на период с 1 апреля 2015 года – 31 марта 2016 года. Компания получила право на условное освобождение от украинской ввозной пошлины и других налогов на импорт на материалы для переработки по условиям реэкспорта.

После того, как "Филипп Моррис Украина" осуществила операции по переработке и реэкспорту, Главное управление ГФС в Харьковской области провело внеплановую проверку соблюдения компанией таможенного законодательства Украины в части оформления товаров в таможенном режиме "переработка на таможенной территории Украины".

По результатам проверки ГУ ГФС в Харьковской области 14 июня 2016 года приняло налоговые уведомления-решения, которыми были определены сумы денежных обязательств об уплате "Филипп Моррис Украина" ввозной пошлины, дополнительного импортного сбора и НДС на импорт материалов, а также штрафные санкции на общую сумму 635,3 млн грн. "Филип Моррис Украина" расценила действия ГФС как давление на компанию. После этого стороны вступили в судебную тяжбу.

Кабинет министров 5 декабря 2018 года утвердил проект мирового соглашения между "Филипп Моррис" и Украиной, предусматривающее отмену Государственной фискальной службой (ГФС) налоговых уведомлений-решений на общую сумму 635,3 млн грн.

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