Гриценко: главный плюс этих выборов, что никто не знает победителя и кто выйдет во второй тур

Киев. 25 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко видит главный положительный момент нынешних выборов президента в том, что никто наперед не знает победителя и того, кто выйдет во второй тур.

"Я вижу наибольший плюс этих выборов в том, что никто за шесть дней до дня голосования не знает победителя, и никто не знает, кто выйдет во второй тур. Такое впервые, такого еще не было, и это дает людям ощущение уверенности, что есть реальный шанс избрать новую властную команду, которая принесет честность, прозрачность, профессионализм и новое качество во власть", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина", комментируя приближающееся завершение избирательной кампании.

А.Гриценко считает, что новоизбранный президент должен будет работать "с чистого листа", с понимаем ответственности за те процессы, которые подрывают доверие к Украине, ассоциирующейся в мире, прежде всего, с коррупцией.

Кандидат в президенты подчеркнул, что его команда, штабы и агитаторы работают и будут работать исключительно в рамках законодательного поля. "От нас точно не пойдут никакие сети скупки голосов, грязные фейки в адрес других кандидатов", - указал он.

А.Гриценко отметил, что его штаб следит также за всеми участниками избирательного процесса и видит "того ключевого участника, который, не имя рейтинга, думает, что он останется в кресле". "Будем бить по рукам все вместе там, где будет попытка выйти за рамки закона", - заявил политик.