Пресс-конференции

12:34 25.03.2019

Гриценко: главный плюс этих выборов, что никто не знает победителя и кто выйдет во второй тур

2 мин читать

Киев. 25 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко видит главный положительный момент нынешних выборов президента в том, что никто наперед не знает победителя и того, кто выйдет во второй тур.

"Я вижу наибольший плюс этих выборов в том, что никто за шесть дней до дня голосования не знает победителя, и никто не знает, кто выйдет во второй тур. Такое впервые, такого еще не было, и это дает людям ощущение уверенности, что есть реальный шанс избрать новую властную команду, которая принесет честность, прозрачность, профессионализм и новое качество во власть", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина", комментируя приближающееся завершение избирательной кампании.

А.Гриценко считает, что новоизбранный президент должен будет работать "с чистого листа", с понимаем ответственности за те процессы, которые подрывают доверие к Украине, ассоциирующейся в мире, прежде всего, с коррупцией.

Кандидат в президенты подчеркнул, что его команда, штабы и агитаторы работают и будут работать исключительно в рамках законодательного поля. "От нас точно не пойдут никакие сети скупки голосов, грязные фейки в адрес других кандидатов", - указал он.

А.Гриценко отметил, что его штаб следит также за всеми участниками избирательного процесса и видит "того ключевого участника, который, не имя рейтинга, думает, что он останется в кресле". "Будем бить по рукам все вместе там, где будет попытка выйти за рамки закона", - заявил политик.

Теги: #выборы #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 25.03.2019
У Порошенко, Тимошенко, Зеленского и Таруты самые большие избирательные фонды – движение "Честно"

У Порошенко, Тимошенко, Зеленского и Таруты самые большие избирательные фонды – движение "Честно"

13:24 25.03.2019
У Порошенко, Тимошенко, Зеленского и Таруты самые большие избирательные фонды – движение "Честно"

У Порошенко, Тимошенко, Зеленского и Таруты самые большие избирательные фонды – движение "Честно"

13:11 25.03.2019
Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия подписали совместный меморандум о легализации огнестрельного оружия

Гриценко и глава Украинской ассоциации владельцев оружия подписали совместный меморандум о легализации огнестрельного оружия

13:09 25.03.2019
Лидеры президентской гонки рассказали, как будут мириться с Польшей и Венгрией

Лидеры президентской гонки рассказали, как будут мириться с Польшей и Венгрией

12:46 25.03.2019
Главный плюс этих выборов, что никто не знает победителя и кто выйдет во второй тур - Гриценко

Главный плюс этих выборов, что никто не знает победителя и кто выйдет во второй тур - Гриценко

12:17 25.03.2019
Большинство нардепов-кандидатов в президенты не участвовало в голосованиях в Раде в марте

Большинство нардепов-кандидатов в президенты не участвовало в голосованиях в Раде в марте

12:01 25.03.2019
ЦИК зарегистрировала уже более 2 тыс. наблюдателей на выборах президента

ЦИК зарегистрировала уже более 2 тыс. наблюдателей на выборах президента

11:55 25.03.2019
ЦИК передала 420 тыс. 342 бюллетеня на заграничные избирательные участки

ЦИК передала 420 тыс. 342 бюллетеня на заграничные избирательные участки

11:38 25.03.2019
Партия "Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге, за ней следует "Батькивщина" и БПП - опрос КМИС

Партия "Слуга народа" лидирует в парламентском рейтинге, за ней следует "Батькивщина" и БПП - опрос КМИС

11:29 25.03.2019
Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

Зеленский, Порошенко и Тимошенко продолжают лидировать в президентском рейтинге – опрос КМИС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Водоканалы заявляют о критической ситуации с поставкой э/э и просят СНБО и правительство вмешаться

Платформа онлайн-подговки к ВНО "Be Smart" запустила серию видео с объяснениями ответов на вопросы пробного тестирования

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

Уточнение: "112 Украина" и "NewsOne" проведут экзит-пол на выборах президента при участии Института SORA (Австрия) и "Социального мониторинга"

Нарушение украинскими фармпроизводителями прав интеллектуальной собственности приводит к уходу с рынка иностранных инвесторов - эксперт

НКРЭКУ завершила первые проверки облгазов, компании готовят возражения

Правоохранители втянуты в предвыборную информационную войну - исследование

Движение "Люди важливі" Гусовского и Нефьодова объявляет набор всех желающих для подготовки к работе в органах власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА