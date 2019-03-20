Платформа онлайн-подговки к ВНО "Be Smart" запустила серию видео с объяснениями ответов на вопросы пробного тестирования

Киев. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Онлайн-платформа "Be Smart" совместно с Министерством образования и науки, Украинским центром оценивания качества образования и благотворительной организацией "Фонд Максима Степанова" презентовали новый проект, который предоставляет украинским школьникам дополнительные возможности бесплатного онлайн-обучения.

"Инициаторы проекта "Be Smart" подготовили подробные видеоматериалы, где учителя детально объясняют каждый вопрос, который был вынесен на пробное ВНО 2019", - сообщила руководитель благотворительной организации "Фонд Максима Степанова" Юлия Пилипко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

В свою очередь заместитель министра образования и науки Украины Вадим Карандий отметил, что онлайн-ресурс "Be Smart" бесплатно предоставляет возможности, где абитуриенты могут готовиться к предстоящему экзамену.

"Реформируя систему образование, создавая новую украинскую школу, Министерство образования и науки стремится к повышению уровня образования выпускников и населения Украины в целом", - сказал он.

Как подчеркнул заместитель главы Одесской областной государственной администрации Сергей Колебошин, платформа "Be Smart" насчитывает 14 онлайн-курсов по всем основным предметам ВНО.

"В общей сложности более 2000 видео-уроков, конспекты и рекомендации к каждому разделу, тестирования. То есть это онлайн-репетитор, доступный для любого ребенка из любой точки мира. Статистика прошлого года говорит, что платформу посещали не только из Украины, но и из других стран. На сегодняшний день это уже более 100тыс. детей, которые зарегистрировались на сайте", - рассказал он.

По словам С.Колебошина, запуск проекта является еще одним дополнительным способ подготовки к ВНО.

"Например, для детей из сельской местности, где может не быть хорошего репетитора, но у ребенка есть желание и возможность учиться. Еще это уникальная возможность для детей, которые связывают свое будущее с Украиной, но находятся сейчас на временно оккупированных территориях" – сказал он.

Исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко также сообщил, что Украинский центр сегодня в сравнении с предыдущими годами наблюдает реальное увеличение желающих принять участие в пробном ВНО.

"Зарегистрировались на предмет, что тестировался в эту субботу, по украинскому языку и литературе, 165тыс. абитуриентов, 161тыс. из которых пришла на пробное тестирование. Что касается регистрации на ВНО, то на сегодняшний день уже зарегистрировались более 300тыс. участников", - подчеркнул он.