Пресс-конференции

13:08 20.03.2019

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

2 мин читать
(добавлены 6-7 вбз.) Киев. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Шоумен Владимир Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов, кто бы из кандидатов не стал его соперником, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко. Согласно результатам социологического исследования, обнародованного в среду в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", в случае выхода во второй тур В.Зеленского и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, шоумен набирает 36,9% голосов, а политик – 21,4%. В паре с нынешним президентом Украины Петром Порошенко В.Зеленский набирает 41,1%, тогда как глава государства – 18,2%. Если во втором туре окажутся Ю.Тимошенко и П.Порошенко, лидер "Батькивщины" наберет 28,5% голосов, а действующий президент – 18,2%. В случае если во втором туре в паре с В.Зеленским окажется лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, А.Гриценко получит 25% голосов, в то время как шоумен – 36,1%. Согласно исследованию, в случае выхода во второй тур А.Гриценко и Ю.Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" получит 27,7%, а лидер "Батькивщины" – 22,9%. Если же во втором туре окажутся А.Гриценко и П.Порошенко, то разрыв между ними достигает более 15%. Действующий президент, согласно опросу, получает 16,4%, лидер "Гражданской позиции" - 33%. Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила +/- 2,2%.
Теги: #второй #выборы #тур
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:49 20.03.2019
Порошенко уверен, что Украина справится с информационными атаками

Порошенко уверен, что Украина справится с информационными атаками

13:11 20.03.2019
Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

13:09 20.03.2019
В полицию за сутки поступило 104 сообщения о нарушениях в предвыборной кампании в Украине, за весь период открыто 187 дел

В полицию за сутки поступило 104 сообщения о нарушениях в предвыборной кампании в Украине, за весь период открыто 187 дел

13:06 20.03.2019
Тимошенко предлагает создать национальную платформу для инновационного развития Украины

Тимошенко предлагает создать национальную платформу для инновационного развития Украины

13:04 20.03.2019
Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

12:24 20.03.2019
Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

Аваков предложил сделать заседания правительства закрытыми в предвыборный период

11:32 20.03.2019
Тимошенко открыла IТ-форум "Украина - цифровая страна"

Тимошенко открыла IТ-форум "Украина - цифровая страна"

11:10 20.03.2019
Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

11:03 20.03.2019
Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

10:37 20.03.2019
Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Redmi 7: безкомпромісна потужність та надійність вже доступна в Україні, від 4 499 грн

Зеленский выигрывает 2-й тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на 2-м и 3-м местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

Уточнение: "112 Украина" и "NewsOne" проведут экзит-пол на выборах президента при участии Института SORA (Австрия) и "Социального мониторинга"

"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

"112 Украина" и "NewsOne" проведут экзит-пол на выборах президента при участии Института SORA (Австрия) та центра "Социальный мониторинг"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА