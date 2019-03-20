Пресс-конференции

10:12 20.03.2019

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

1 мин читать

Киев. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места занимают лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Согласно данным опроса, обнародованным в среду в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", за В.Зеленского готовы проголосовать 22,6% опрошенных, Ю.Тимошенко готовы поддержать 13,3% респондентов, а П.Порошенко – 11,5%.

На четвертом месте – лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за которого готовы отдать свои голоса 8,2%, а за кандидата от "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко – 8% респондентов.

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила +/-2,2%.

Теги: #рейтинг #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:03 20.03.2019
Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

Партия "Слуга народа" возглавляет парламентский рейтинг – опрос

10:37 20.03.2019
Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

10:31 20.03.2019
Зеленский выигрывает 2-й тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает 2-й тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

10:29 20.03.2019
Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

Зеленский выигрывает второй тур президентских выборов при любом сопернике – опрос

10:26 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на 2-м и 3-м местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на 2-м и 3-м местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

10:18 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

10:17 20.03.2019
Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

09:35 20.03.2019
Юрий Бойко: Каждый голос станет решающим для прекращения войны

Юрий Бойко: Каждый голос станет решающим для прекращения войны

09:12 20.03.2019
Гриценко представил всю свою команду на Марше единства в Тернополе

Гриценко представил всю свою команду на Марше единства в Тернополе

19:40 19.03.2019
Гриценко: Наша команда сотрудничает с другими кандидатами, чтобы не допустить фальсификаций

Гриценко: Наша команда сотрудничает с другими кандидатами, чтобы не допустить фальсификаций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

Уточнение: "112 Украина" и "NewsOne" проведут экзит-пол на выборах президента при участии Института SORA (Австрия) и "Социального мониторинга"

"ДТЭК Сети" предупреждает об отключении с 1 апреля э/э ряда важных инфраструктурных объектов

"112 Украина" и "NewsOne" проведут экзит-пол на выборах президента при участии Института SORA (Австрия) та центра "Социальный мониторинг"

Нарушение украинскими фармпроизводителями прав интеллектуальной собственности приводит к уходу с рынка иностранных инвесторов - эксперт

НКРЭКУ завершила первые проверки облгазов, компании готовят возражения

Правоохранители втянуты в предвыборную информационную войну - исследование

Движение "Люди важливі" Гусовского и Нефьодова объявляет набор всех желающих для подготовки к работе в органах власти

Утепление домов и модернизация систем отопления позволит снизить тарифы на услуги ЖКУ – эксперты

Предвыборную истерию нагнетают политики, которые уже готовятся оспаривать результаты выборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА