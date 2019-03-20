Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Киев. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места занимают лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Согласно данным опроса, обнародованным в среду в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", за В.Зеленского готовы проголосовать 22,6% опрошенных, Ю.Тимошенко готовы поддержать 13,3% респондентов, а П.Порошенко – 11,5%.

На четвертом месте – лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за которого готовы отдать свои голоса 8,2%, а за кандидата от "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко – 8% респондентов.

Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила +/-2,2%.