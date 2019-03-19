"112 Украина" и "NewsOne" проведут экзит-пол на выборах президента при участии Института SORA (Австрия) та центра "Социальный мониторинг"

Киев. 19 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Телеканалы "112 Украина" и "NewsOne" объявили о подписании соглашения с Институтом социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и центром "Социальный мониторинг" о проведении всеукраинского экзит-пола на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

"Основное требование к нашим "подрядчикам" – проводить экзит-пол максимально честно и открыто, дать реальный, а не подкрученный кем-то результат. Нам просто интересно сравнить его с Национальным экзит-полом, другими экзит-полами и сравнить его с результатом, который объявят по итогам первого тура. Предварительные результаты нашего экзит-пола мы выдадим 31 марта ровно в 20:00", - сказал на пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина" генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский.

Генеральный продюсер телеканала "NewsOne" Василий Голованов отметил, что 31 октября каналы параллельно будут проводить телемарафоны "Выборы 2019", в которых расскажут и покажут все, что происходило на избирательных участках Украины. "И, конечно, мы первыми будем показывать результаты этого экзит-пола. Мы не будем вам говорить, за кого голосовать, мы вам первыми расскажем, кто победил", - подчеркнул он.

Управляющий партнер и научный директор существующего уже 22 года австрийского Института социальных исследований и консултинга SORA Гюнтер Огрис рассказал, что будет разработана методологическая концепция, выбраны те участки, на которых будут проводить опросы, также будут обучаться интервьюеры.

Затем будут собираться данные, их будут оценивать, подсчитывать и публиковать прогнозы, а также возможные погрешности. "Мы сможем сказать вам, например, кто является вторым (на выборах президента – ИФ) по результатам наших экзит-полов, но сама методология экзит-полов не является достаточно надежной для того, чтобы утверждать, что именно этот человек займет второе место", - отметил Г.Огрис.

Ольга Балакирева сообщила, что опрос будет проводить на 500 избирательных участках, которые будут случайным образом выбраны равномерно по всей территории Украины. "У нас будет выборка, которая будет отображать реальную ситуацию как в областных центрах, в больших и маленьких городах, и в сельской местности", - сказала она.

По ее словам, на 250 участках опрос будет проводиться путем личного интервью (face-to-face), на других 250 участках по такому же принципу, как само голосование. "То есть будет своеобразный "бюллетень", который бросается в такой "секретный" ящик, к которому нет доступа. Это будет полностью анонимно и конфиденциально", - отметила О.Балакирева.

Она добавила, что в опросниках, помимо вопроса о том, за кого люди голосовали, будут также отображены личностные характеристики избирателей. "Мы будем знать их пол, возраст, образование, где они были опрошены, спросим об их основной занятости. И после выборов мы будем иметь реальный профиль избирателей каждого кандидата", - пояснила социолог.

О.Балакирева ожидает, что статистическая погрешность по лидерам может составлять около 2,1%, по остальным кандидатам – на уровне 1,5%.

Директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук надеется, что опрос охватит не менее 25 тыс. респондентов, что позволит увидеть результаты не только в общенациональном, но и в региональном разрезе по 7 основных макрорегионах страны.

Он отметил, что это реально, если явка будет около 55-60%, и интервьюерам будут отказывать не очень часто, как на предыдущих экзит-полах, когда удавалось опросить 70% тех, к кому обращались.

Избирателям, которых будут опрашивать методом личного интервью, будет также задаваться вопрос о прогнозном голосовании во втором туре выборов президента по четырех основных потенциальных парах.