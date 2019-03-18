Правоохранители втянуты в предвыборную информационную войну - исследование

Истерия вокруг темы подкупа избирателей стала политической технологией, которая может повлиять на ход президентских и парламентских выборов 2019 года. В информационную войну штабов вовлечены правоохранительные органы, самым активным из которых, по результатам исследования, стало МВД.

Об этом шла речь на пресс-конференции "Выборы-2019: кто и с какой целью манипулирует темой подкупа избирателей?", состоявшейся 18 марта в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина".

В ходе мероприятия были представлены данные аналитического исследования о специфике освещения темы подкупа избирателей в СМИ и соцсетях.

По словам заместителя главы аналитического отдела "Центра контент-анализа" Сергея Стуканова, организация которого и проводила исследование, тема подкупа избирателей кандидатами в президенты стала одной из самых обсуждаемых за последние месяцы. Ее развитие проходило в два этапа, которые аналитик называет "разогревом" и "персонализацией". На первом этапе распространялась информация о классификации подкупа и законодательных нормах в отношении таких нарушений, а на втором в ход пошли персональные обвинения.

"Министерство внутренних дел дало значительное количество информационных поводов о подкупе. И именно МВД и партия "Батькивщина" инициировали переход в фазу персонализации обвинений в подкупе. Главным объектом таких информационных атак стал действующий Президент Петр Порошенко", - подчеркнул эксперт.

Руководитель политико-правовых программ "Украинского Центра общественного развития" Игорь Рейтерович объясняет эту тенденцию так: правоохранительные органы стали оружием в предвыборной информационной войне.

"Анализ информпространства, сделанный в исследовании, свидетельствует: министр внутренних дел является безусловным лидером среди спикеров по этой теме. Показательно, что руководство МВД по собственной инициативе комментирует возможный подкуп избирателей со стороны штаба Порошенко, а об аналогичных действиях штаба Юлии Тимошенко говорит только в крайнем случае, отвечая на вопросы журналистов. Хотя известно, что сейчас расследуются дела по обвинению в подкупе по четырем штабам кандидатов", - подчеркнул политолог.

По его мнению, с помощью массированных обвинений в подкупе определенные штабы пытаются отвлечь внимание от собственных нарушений избирательного законодательства.

В спланированной информационной кампании вокруг темы подкупа доминирует оппозиция к Президенту, чьи месседжи имели большее количество контактов с аудиторией, - рассказала эксперт "Украинского Центра общественного развития" по вопросам информационных и имиджевых технологий Татьяна Илюк.

"Ключевые месседжи о подкупе избирателей командой Порошенко имели охват более 2 миллионов контактов с аудиторией. В то же время месседжи, условно говоря, "в защиту" штаба Порошенко и заявления о попытках подкупа партией "Батькивщина" получили значительно меньший охват - обычно не более чем 500 тысяч. МВД сгенерировало 36% контента по подготовке подкупа. Еще 16% приходится на "Батькивщину", 13% - на независимых активистов, 11% - на БПП и 10% - на СБУ и ГПУ", - говорит эксперт.

Исследование стало совместным проектом "Центра контент-анализа" и "Украинского Центра общественного развития". Более подробно о топ-спикерах темы подкупа и конкретных СМИ, через которые транслировались манипулятивные сообщения, эксперты расскажут во время круглого стола 20 марта в 11:30 в пресс-центре агентства "Украинские новости" в Киеве.