За последние 4 месяца в Украине произошло более 70 случаев конфронтации и насилия со стороны ультраправых - правозащитники

Киев. 13 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Насилие представителей ультраправых политических течений и организаций в украинском обществе стало инструментом системного нарушения прав человека, свидетельством чему является свыше 70 зафиксированных случаев конфронтации и насилия с их стороны за последние 4 месяца, отмечают правозащитники

"Мы решили сделать подробный мониторинг, чтобы понять и показать обществу, кто осуществлял эти нападения, кто являлся мишенью. И это не просто вопрос насилия. Эти нападения, в целом ультраправые организации, стали инструментом системных нарушений свободы собраний, свободы выражения взглядов", - сказал в среду в агентстве "Интерфакс-Украина" в ходе дискуссии на тему "Конфронтация и насилие в Украине" правозащитник, глава Института "Республика" Владимир Чемерис.

Он обнародовал результаты мониторингового исследования "Конфронтация и насилие ультраправых организаций в Украине". Так, согласно данным мониторинга, в период с 15 октября 2018 года по 15 февраля 2019 года в Украине был зафиксирован 71 случай насилия и конфронтации, в 17 из них насилие совершалось против людей, и в 15 ситуациях есть пострадавшие от насильственных действий.

По словам В.Чемериса, больше всего случаев ультраправого насилия и конфронтации зафиксировано в Киеве, Харькове, Львове и Днепре.

"Наиболее видимыми ультраправыми акторами, которые принимали участие в конфронтации и насилии, были С14 и "Национальный корпус", - добавил он.

Также правозащитник отметил, что безнаказанность нападений приводит к повторному совершению правонарушений.

В свою очередь руководитель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук выразила мнение о том, что накануне выборов президента Украины усиление конфронтации в обществе будет продолжаться.

"В ситуации слабости государственных институтов любое насилие… очень опасно… Полиции необходимо обеспечить недискриминационный подход", - сказала она, добавив, что в вопросе общественной конфронтации немаловажною роль также играет и фактор военной агрессии РФ.