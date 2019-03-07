Мураев снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Вилкула

Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявляет об отказе баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула. "Я снимаю свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Александра Вилкула", - заявил Е.Мураев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг днем. Политик сообщил, что он и А.Вилкул намерены объединить свои избирательные штабы и ресурсы. Он также призвал своих сторонников поддержать А.Вилкула, который, в свою очередь, поблагодарил Е.Мураева за решение снять свою кандидатуру и назвал это "мудрым шагом". "Я желаю Александру удачи в этой борьбе, буду его всячески поддерживать, а сам сосредоточусь на парламентской кампании и экономическом курсе нашего государства", - сказал Е.Мураев. А.Вилкул высказал уверенность, что объединение с Е.Мураевым даст результат и приведет к успеху. Он отметил, что для страны сейчас важно объединение всех действительно оппозиционных сил. "Я благодарен Евгению Мураеву за то, что он пошел на очень мудрый шаг и принял решение объединиться с нами. Я благодарен всем оппозиционным политикам, которые ранее поддержали меня. Объединение с Евгением Мураевым даст серьезный толчок и возможности для нашей победы. После того, как я стану президентом, я буду рекомендовать парламенту кандидатуру Евгения Мураева на должность премьер-министра. И буду выступать за то, чтобы он возглавил нашу партию на парламентских выборах", - подчеркнул А.Вилкул. "Сейчас вы видите, что происходит объединение реальной канонической оппозиции, которая честно 5 лет борется с этой властью, нищетой, войной, разрухой, внешним управлением", - заявил А.Вилкул. Кроме того, кандидаты в президенты на пресс-конференции подписали Декларацию о совместных действиях во имя мира и развития. Ранее "Совместную инициативу мира" А.Вилкула и его кандидатуру на выборах президента также поддержали глава партии "Сильная Украина" Светлана Фабрикант, лидер партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин и замглавы Партии Мира Максим Гольдарб. Отвечая на вопрос, примет ли участие самовыдвиженец Юрий Бойко в объединении оппозиционных сил, А.Вилкул отметил: "Бойко может снять свою кандидатуру только в пользу Порошенко, работником штаба которого он является и на которого он работает". Он добавил, что объединительный процесс охватывает только реальную оппозицию, а "не людей, которые используют оппозиционную риторику и бренд партии, к которой уже не имеют никакого отношения". Как известно, 7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.