Мураев снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Вилкула

Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявляет об отказе баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

"Я снимаю свою кандидатуру с выборов президента Украины в пользу Александра Вилкула", - заявил Е.Мураев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг днем.

Политик сообщил, что он и А.Вилкул намерены объединить свои избирательные штабы и ресурсы.

Он также призвал своих сторонников поддержать А.Вилкула, который, в свою очередь, поблагодарил Е.Мураева за решение снять свою кандидатуру и назвал это "мудрым шагом".

"Я желаю Александру удачи в этой борьбе, буду его всячески поддерживать, а сам сосредоточусь на парламентской кампании и экономическом курсе нашего государства", - сказал Е.Мураев.

А.Вилкул высказал уверенность, что объединение с Е.Мураевым даст результат и приведет к успеху.

"Сейчас вы видите, что происходит объединение реальной канонической оппозиции, которая честно 5 лет борется с этой властью, нищетой, войной, разрухой, внешним управлением", - заявил А.Вилкул.

Кроме того, кандидаты в президенты на пресс-конференции подписали Декларацию о совместных действиях во имя мира и развития.

Как известно, 7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.