Мураев на выборах в Раду возглавит объединенную партию на базе "Оппоблока" и партии "Наши"

Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Объединенную партию, которую намерены создать "Оппозиционный блок" и партия "Наши", на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии "Наши", народный депутат Евгений Мураев.

"Я буду за то, чтобы он (Е.Мураев – ИФ) возглавил нашу партию на парламентских выборах", - сказал заместитель председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок", кандидат в президенты Украины Александр Вилкул на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Е.Мураев, который заявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов в пользу А.Вилкула, подтвердил, что объединенную партию на выборах в парламент поведет он.

"Я готов взять на себя ответственность за объединенные оппозиционные силы, за прохождение нашей объединенной партии в парламент, за формирование большинства и за ту политику, в первую очередь, экономическую, за которую должно отвечать наше правительство", - заявил Е.Мураев.