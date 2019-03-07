Пресс-конференции

15:45 07.03.2019

Мураев снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу Вилкула

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Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Кандидат в президенты Украины, народный депутат Евгений Мураев заявляет об отказе баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя главы парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

"Я снимаю свою кандидатуру … в пользу Александра Вилкула", - заявил Е.Мураев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг днем.

Как известно, 7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.

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Интерфакс-Украина
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