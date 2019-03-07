"Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться – Мураев

Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Партии "Оппозиционный блок" и "Наши" намерены объединиться, сообщил кандидат в президенты Украины, лидер партии "Наши", народный депутат Евгений Мураев, который заявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов.

"Мы решили объединить наши политические силы, и в ближайшее время пройдет объединительных съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые происходят в нашей стране", - сказал Н.Мураев на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакс-Украина" в четверг.