Пресс-конференции

16:03 07.03.2019

"Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться – Мураев

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Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Партии "Оппозиционный блок" и "Наши" намерены объединиться, сообщил кандидат в президенты Украины, лидер партии "Наши", народный депутат Евгений Мураев, который заявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов.

"Мы решили объединить наши политические силы, и в ближайшее время пройдет объединительных съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые происходят в нашей стране", - сказал Н.Мураев на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакс-Украина" в четверг.

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