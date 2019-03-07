Организации-основатели РПР формально станут союзом, но во власть своей коалицией идти не намерены

Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Общественные организации, объединившиеся в "Реанимационный пакет реформ" (РПР) намерены формализовать свои отношения и стать союзом, сообщила член совета РПР, председатель общественной организации "Детектор медиа" Наталья Лигачева на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"РПР станет союзом. И это будет не исключительно неформальное сообщество, а юридически оформленное. Это важно. Во-первых, для того, чтобы нас не использовали недоброжелатели и недобропорядочные люди. Мы с этим, к сожалению, уже столкнулись. А, во-вторых, это даст больше возможностей и для более прозрачного финансирования и, возможно, более существенного финансирования. Доноры будут лучше понимать, кому, на что и как давать деньги для продвижения тех или иных проектов", - сказала она.

"Наша задача сейчас – сделать так, чтобы РПР смог объединить вновь интересы не только отдельных экспертов, с чего она начиналась, а интересы общественных, … экспертов и интересы команды, которая будет обеспечивать продвижение того, что мы будем нарабатывать", - пояснила Н.Лигачева.

Она отметила, что в РПР уже разработана дорожная карта реформ на 2019-2023 годы. Среди приоритетных задач на будущее член совета РПР особенно отметила проведение судебной реформы.

В свою очередь сопредседатель Совета РПР, директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко сообщил, что 16 апреля состоится учредительное собрание, которое примет решение о формировании союза на базе РПР.

По его словам, в настоящее время РПР объединяет 82 общественные организации.

Т.Шевченко подвел итоги 5 лет деятельности РПР, отметив достижения в продвижении реформ в частности в таких сферах, как формирование антикоррупционных органов, введение е-декларирования, запуск системы ProZorro, общественного вещания и прочих.

"Первая дорожная карта реформ, которую готовил РПР – было, с одной стороны, видением, что нужно делать по разным сферам, но это также был план действий самого РПР, что мы будем продвигать такие законопроекты", - сказал он.

"И когда мы в 2018 году готовили дорожную карту реформ на 2019-2023 годы, первично возникла дискуссия, мы то знаем, что нужно делать, но готовы ли мы взять на себя обязательство, что это то, что мы сделаем или будем продвигать 5 лет, не понимая вообще ситуацию во власти, будут ли это популисты или реванш российских сил", - пояснил Т.Шевченко, отвечая на вопрос о направлениях реформ, которые будут приоритетными для РПР в будущем.

При этом Т.Шевченко отметил, что РПР, как коалиция общественных организаций, не намерена идти во власть, но любой человек в РПР персонально может принять такое решение, однако ему придется приостановить членство в организации.

В свою очередь народный депутат Украины, глава комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила: "С одной стороны, нужно защитить то, что в таких тяжелых битвах, адвокационных кампаниях удалось достичь. С другой стороны, нужно использовать мобилизационный потенциал, президентскую и парламентскую кампанию, чтобы принять те важные решения, которые должны быть приняты в этом созыве".