Пресс-конференции

13:45 07.03.2019

Фильм "Слуга народа" нужно либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время Зеленского – КИУ

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Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Организация "Комитет избирателей Украины" считает, что в случае с телефильмом "Слуга народа", где главную роль играет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, необходимо либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время, где в кадре находится кандидат, из избирательного фонда.

"Для нас не важно, новый или старый сериал. Если название видеофильма совпадает с названием политической партии, исполнитель главной роли является кандидатом на пост президента Украины, то это четко отвечает ч.1 ст.58 закона Украины "О выборах президента", которую невозможно двояко трактовать", - сказал генеральный директор КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, эта ситуация касается не только В.Зеленского и фильма "Слуга народа", но ряда других кандидатов на пост президента, которые в 2018 году были ведущими авторских программ, и которые за несколько недель до выборов могут возобновить свою журналистскую деятельность, и получить десятки часов эфирного времени, которое будет оплачено не из избирательных фондов.

"Поэтому есть два варианта: либо не транслировать фильм в период избирательной кампании, или честно заплатить средства из избирательного фонда", - подчеркнул глава КИУ.

По его словам, речь идет именно о том времени, где кандидат в президенты находится в кадре.

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