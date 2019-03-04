Эксперты ожидают принятия ряда нормативных актов для полноценной работы центров реабилитации зависимых лиц в Украине

Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Для обеспечения надлежащей работы центров реабилитации зависимых лиц необходимо принятие целого ряда подзаконных актов, констатирует народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Антон Геращенко.

Как рассказал нардеп на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник, в настоящее время существует ряд вопросов, в том числе законодательного характера, касающихся работы центров реабилитации.

"Есть проблема, когда родные хотят отдать в центр своих близких (для лечения и реабилитации нарко- и алкозависимости – ИФ), где те фактически будут содержаться в условиях несвободы для их же блага. Для этого необходимо, чтобы в законодательстве, в том числе уголовном, была предусмотрена возможность отдавать родных на лечение в центры", - сказал А.Геращенко.

Большое значение, по словам депутата, имеет законодательное введение такого понятия, как "социальный центр реабилитации для зависимых лиц".

"Благодаря работе команды психологов, экспертов в закон "О социальных услугах" уже внесено такое понятие, как центр реабилитации для зависимых лиц. Сейчас необходимо, чтобы Министерство социальной политики разработало подзаконные акты, которые позволят нормально работать таким организациям, чтобы был реестр, определенное лицензирование", - подчеркнул А.Геращенко.

Четкое регулирование работы таких центров, как отметил парламентарий, необходимо, в том числе, для недопущения работы мошенников под видом оказания услуг для реабилитации зависимых лиц.

Доктор медицинских наук государственного учреждения "Научно-исследовательский институт психиатрии Министерства здравоохранения Украины" Ирина Пинчук, в свою очередь, обратила внимание на необходимость внедрения соответствующих государственных гарантий для людей с проблемами психического здоровья.

"Закон "О социальных услугах" для людей с проблемами психического здоровья является вторым чрезвычайно важным законом наряду с законом "О психиатрической помощи"… Мы надеемся, что этот закон закроет проблемы, которые сегодня существуют", - сказала она.

"Это историческое событие, потому что проблема наркозависимости очень серьезная, но никогда не решавшаяся", - отметил президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

Руководитель экспертной группы Директората социальных услуг и интеграции Министерства социальной политики Оксана Сулима добавила, что Кабинет министров и Минсоцполитики начали работу над нормативно-правовыми актами, которые позволят ввести в действие положения закона "О социальных услугах".