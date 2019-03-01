Снятие Садовым своей кандидатуры в пользу Гриценко частично отберет голоса у Порошенко - мнение

Киев. 1 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Снятие лидером партии "Самопомич" Андреем Садовым своей кандидатуры на выборах президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко частично отберет голоса патриотически мобилизованного электората Петра Порошенко, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Конечно же, тут выигрывает не столько Гриценко, сколько это убойный удар, убойный месседж в адрес Порошенко", - сказал В.Карасев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу, комментируя заявление А.Садового о снятии своей кандидатуры в пользу А.Гриценко.

Вместе с тем он выразил сомнения, что А.Гриценко сможет выйти во второй тур, но у него может получиться "отобрать голоса у Порошенко, у патриотически мобилизованного электората".

На это, по словам политолога, также будет накладываться скандал в оборонной сфере.

В свою очередь руководитель социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко добавил: "Закончились деньги и там, и там, рейтинги показывают, что нет роста. И американская компания Садового правильно поступила – зачем тратить зря".

Однако, по мнению В.Небоженко, оба эти политика не дойдут до парламентской кампании "скованные одной цепью", поскольку они слишком разные.

Ранее в пятницу А.Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины А.Гриценко.

"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента, поэтому я принял решение: я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сказал А.Садовый на брифинге в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что в начале следующей недели намерен подписать с А.Гриценко публичное соглашение, в котором будут прописаны важные принципы.

"Принципы в отношении обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы по отношению к оккупированным территориям, о чистоте кадровой политики", - отметил А.Садовый.

В свою очередь кандидат в президенты Анатолий Гриценко поблагодарил А.Садового за такое решение.

"Психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение. Победное решение! Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу", - написал А.Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук после заявления А.Садового.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.