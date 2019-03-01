Движение "Дій з нами" вскоре огласит о сборе средств – Найем

Киев. 1 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Общественно-политическое движение "Дій з нами" (рус. "Действуй с нами") в ближайшее время огласит о сборе средств, анонсировал народный депутат Мустафа Найем.

"Мы фактически вышли из БПП, я надеюсь, они нас еще и лишат мандатов… Месяц назад мы основали наше общественно политическое движение "Дій з нами" в который вошли пятеро народных депутатов, общественные активисты, представители бизнеса, и мы начали наш региональный тур, в котором призываем всех людей присоединяться и начинать свой путь на парламентские, и главное – на местные выборы", - сказал М.Найем на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

По его словам, активисты сейчас собирают сеть людей, которые могут объединиться и идти во власть.

"Я думаю, что в ближайшее время мы огласим о сборе средств и будем говорить не о том, что собираем по 10-20 грн с людей, которые зарабатывают по 5-10 тыс. грн для того, чтобы победить людей, которые зарабатывают миллионы. Это невозможно… Кто может реально пересечь эту черту? Это средний и малый бизнес", - отметил нардеп.

"Он выразил мнение, что именно средний и малый бизнес должен стать основой для финансирования политической деятельности в стране.

"Мы со своей стороны предлагаем полностью прозрачное финансирование. Не только на уровне доходов и донорских средств, но и расходов. Мы станем первой организацией, которая откроет банковские счета. Будет у каждого свой электронный кабинет, вы увидите, кто сколько внес, какие траты были", - рассказал М.Найем.

Говоря о причинах выхода из фракции "Блок Петра Порошенко" нардеп Светлана Залищук отметила: "Я считаю, что мандат – это не рабский билет и не лояльность к президенту. Это обязательства выполнять те обещания, которые ты давал…Последняя сделка в сфере обороны – это "красная линия", через которую я лично переступить не могу. Поэтому это стало последней каплей для того, чтобы принять такое решение (написать заявление о выходе из парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" – ИФ)".