Поджог автомобиля журналиста Крутчака на Киевщине связан с его профессиональной деятельностью – адвокат

Киев. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Поджог автомобиля журналиста Василия Крутчака связан с его журналистской деятельностью, считает адвокат потерпевшего Виталий Коломиец.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду сам В.Крутчак рассказал, что у него в доме проводился обыск в рамках уголовного производства, в котором он не имеет никакого статуса. В ходе этого обыска, по словам журналиста, у него изъяли технику.

"Прокурор Опанасенко сказал мне, что вернет мою технику после того, как я скажу, кто источник информации, которую я получаю", - сказал В.Крутчак, добавив, что после того, как он отказался, техника была передана на экспертизу.

В свою очередь, адвокат В.Коломиец отметил, что поджог автомобиля связан напрямую с журналисткой деятельностью В.Крутчака: "У нас есть все основания утверждать, что это совершено исключительно из-за профессиональной деятельности журналиста… Василий занимается раскрытием фактов коррупции и должностных преступлений прокуроров… раскрытием фактов незаконного обогащения военного прокурора Виталия Опанасенко".

Он добавил: "Сейчас, очевидно, в условиях выборов идет осознанное давление на журналиста. Факт поджога автомобиля – это препятствование журналистской деятельности".

Как сообщалось, 22 февраля в Киевской области сгорел автомобиль журналиста, а также расположенная рядом другая машина. По информации отдела коммуникации полиции в Киевской области, информация о возгорании Ford Fiesta поступила на спецлинию в пять утра от жителя села Ходосовка Киево-Святошинского района.

Автомобиль заявителя, припаркованный на обочине, огонь уничтожил полностью. Кроме того, сгорел автомобиль, который находился рядом. Среди людей пострадавших нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к поджогу, выясняют все обстоятельства произошедшего.

"Представитель масс-медиа связывает это преступление со своей профессиональной деятельностью. По его мнению, таким образом ему пытаются отомстить определенные лица. Сотрудники полиции проверяют полученную информацию. Рассматриваются также другие версии правонарушения", - подчеркнули в полиции Киевской области.

Журналист В.Крутчак, чей автомобиль сгорел, на своей странице в Фейсбуке выложил видео с места происшествия. По его словам, организацию поджога авто осуществил военный прокурор Виталий Опанасенко. При этом журналист утверждает, что ранее прокурор заявил, что побьет его или сожжет авто за продолжение написания сообщений в соцсетях об этом прокуроре и его родственниках.