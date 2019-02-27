Жители Донбасса больше всего жаловались на действия полицейских, меньше всего на бойцов НГУ – правозащитники

Киев. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Больше всего на "горячую линию" в связи с незаконными действиями украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях украинцы жаловались на полицию, свидетельствуют данные аналитического обзора, проведенного правозащитниками.

Как рассказал на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду исполняющий обязанности председателя правления правозащитного центра "Поступ" Евгений Васильев, за время работы "горячей линии" поступило 449 телефонных звонков и текстовых сообщений.

"Звонки были разного характера с информацией о нарушении прав человека со стороны силовых структур, как то: избиение, вымогательство… Больше всего обращений было из Донецкой области… Жаловались чаще всего на бездействие или незаконные действия полиции в Луганской и Донецкой областях – это 67% таких обращений", - рассказал он.

Согласно данным аналитического обзора, 11% жалоб поступило на незаконные действия от "людей в форме", еще 11% - на военных, и по 5% на пограничников и СБУ. На сотрудников Нацгвардии пожаловался только 1% обратившихся на "горячую линию".

В свою очередь исполнительный директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Александра Дворецкая подчеркнула, что в данном случае речь идет только о статистике обращений, данная информация не является социологией.

При этом она обратила внимание, что целью работы такой "горячей линии" является в первую очередь превенция.

"Мы хотим снизить напряжение в Донецкой и Луганской областях, чтобы люди понимали, что им есть куда обратиться", - сказала А.Дворецкая.

Среди рекомендаций силовым структурам правозащитники отмечают необходимость открытия уголовных производств в связи с информацией о правонарушениях, дать надлежащую оценку действиям сотрудников полиции.

Правозащитный центр "Поступ" и Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов при поддержке фонда содействия демократии посольства США в Украине в апреле 2018 года начали проект по фиксации нарушений прав человека со стороны силовых структур на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Жалобы на "горячую линию" принимались с 28 апреля по 28 декабря 2018 года.