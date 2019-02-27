Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Тимошенко и Порошенко идут следом практически вровень – опрос

Киев. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – За шоумена Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 21,6% украинцев из тех, кто намерены прийти на выборы, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 14,9%, за действующего президента страны Петра Порошенко – 14,4%.

Согласно данным опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко с 16 по 23 февраля, за кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 8,6% избирателей, за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко – 6,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,9%.

3,2% среди тех, кто намерен голосовать, готовы поддержать мэра Львова Андрея Садового, 3,1% - лидера партии "Наши" Евгения Мураева, 2,1% - кандидата от "Оппозиционного блока – партии мира и развития" Александра Вилкула, 1,9% - экс-главу СБУ Игоря Смешко.

80,4% всех опрошенных точно или скорее всего намерены принимать участие в голосовании на выборах президента Украины 31 марта, 13,3% - точно или скорее всего не намерены голосовать на выборах, 6,3% - затруднились ответить.

В ходе исследования было опрошено 2047 респондентов. Опрос проводился методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность – 2,2%.