Экс-главред "Компаньона", "Утро.ua" и "Обозреватель" запустил проект Lenta.ua

Американский блогер и кулинар Уриель Штерн и экс-главред "Компаньона", "Утро.ua" и "Обозреватель" Виктор Зубанюк запустили новое интернет-издание "Lenta.UA".

Как сообщил У.Штерн на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", некогда он приобрел домен lenta.ua для интернет-поддержки возглавляемого им благотворительного фонда "Квитна", продолжительное время занимающегося пропагандой ранней диагностики рака молочной железы и помощью Национальному Институту рака (Украина). Однако домен lenta.ua оказался невостребованным для благотворительных целей.

По словам У.Штерна, к нему поступило предложение из РФ выкупить этот домен, на что он ответил отказом, подозревая его использование в развязанной против Украины "гибридной" войне.

"И когда меня познакомили с Виктором (Зубанюком – ИФ) и я убедился, что могу безвозмездно передать домен в надежные руки для создания интересного, полезного и качественного издания с перспективой и, подчеркиваю, патриотической проукраинской позицией, я так и поступил", – заявил У.Штерн.

В.Зубанюк уточнил агентству "Интерфакс-Украина", передача ему домена lenta.ua оформлена через ФОП Зубанюк Виктор.

Как сообщил главред нового медиа, последние два с половиной месяца оно функционировало в тестовом режиме и уже готово к выходу в режим полноценной работы на двух языках: русском и украинском.

"В проекте сейчас 15 журналистов", – сказал В.Зубанюк агентству. Он анонсировал публикацию резонансних журналистских расследований о "серых кардиналах" в Киеве и теневых схемах финансирования политсил, но в то же время подчеркнул, что проект создавался не под выборы. По его словам, издание задумывалось и создавалось как независимый информационно-аналитический проект, его редакция намерена всесторонне освещать все значимые события и явления в разных сферах жизни Украины и мира: от политики и экономики до важных тенденций в развитии общественных отношений, культуры и спорта.

У.Штерн отметил, что по договору с редакцией лишен права вмешиваться в редакционную политику и не оказывает финансовую поддержку этому изданию. Он оговорил требование публиковать в издании информацию о деятельности БФ "Квитна" и по мере возможности публиковать в соответствующем разделе рецепты из его книги о кулинарии.

В.Зубанюк ранее руководил рядом изданий в сфере деловой и общественно-политической печати. В частности, руководил украинским бюро издательского дома "КоммерсантЪ", был первым заместителем главного редактора "Галицких Контрактов", главным редактором "Компаньона", "Kyiv Weekly", интернет-проекта "Утро.ua" и "Обозреватель", генеральным директором ООО "МедиаДом" ("Газета 24" и 24.ua).