Рейтинговых кандидатов в президенты Украины приглашают 27 февраля на открытые дискуссии – общественные организации

Киев. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Представители ряда общественных организаций приглашают кандидатов в президенты Украины на экспертные дискуссии, чтобы обсудить их позиции по ряду вопросов, которые находятся в компетенции главы государства, и тем самым помочь избирателям проголосовать сознательно.

"Реанимационный пакет реформ (РПР – ИФ), чувствуя ответственность перед президентскими выборами именно в части способствования сознательному выбору, 27 февраля пригласил самых рейтинговых кандидатов для общения с гражданским обществом, для экспертного общения относительно того, что именно из общественной повестки дня, наработанной в РПР разными группами экспертов по разным сферам…собирается поддерживать, а что нет и почему. Конечно, в рамках своих конституционных полномочий", - сказала член правления Центра политико-правовых реформ, сопредседатель Совета Реанимационного Пакета Реформ Юлия Кириченко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

По ее словам, почти все программы кандидатов на пост президента Украины содержат обещания, которые не может выполнить глава государства, поскольку это выходит за рамки его компетенции. Эксперт отметила, что кандидаты рассчитывают на плохое знание Основного закона гражданами.

Она подчеркнула, что президент Украины является гарантом соблюдения Конституции, конституционных прав и свобод граждан. "Ни у одного кандидата в программе я не увидела, как они собираются гарантировать Конституцию, и является ли это целью их деятельности… Я беру самых рейтинговых", - отметила Ю.Кириченко.

В свою очередь руководитель отдела в Институте философии НАН Украины Евгений Быстрицкий сообщил, что группа представителей гражданского общества, которые создали общественную инициативу Избирательный совет UA, подготовили ряд вопросов кандидатам, касающиеся нескольких сфер.

"Избирательный совет Украины хотел бы прояснить, кто из кандидатов отвечает на определенные вопросы, а кто нет. То есть программы каких кандидатов наиболее полно отвечают на поставленные вопросы…Чтобы представить избирателям картину, на кого они могут ориентироваться по важным для них вопросам", - сказал он.

По словам Е.Быстрицкого, девятерым самым рейтинговых кандидатам разослали вопросы, на которые ожидают ответы, а также приглашения принять участие в прямой дискуссии.

"Мы бы очень хотели, чтобы в последний период (избирательной кампании – ИФ) больше сконцентрировать внимание избирателей на рациональном сознательном выборе, иначе Украина может попасть в ситуацию, когда выберут очень неадекватного человека", - пояснил он.

Вместе с тем председатель правления "Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская пояснила, что кандидаты в президенты преимущественно подошли формально к написанию своих программ, которые необходимы при регистрации кандидатов Центральной избирательной комиссией.

"Сейчас есть уникальное окно возможностей, чтобы вербализовать, обсудить и рассказать со стороны экспертной среды, неправительственных организаций, что именно может быть приоритетом пятилетней деятельности новоизбранного президента", - сказала она.

Эксперт усомнилась в том, что все приглашенные кандидаты будут готовы провести глубокую дискуссию. "Пока мы не сможем убедить граждан не читать просто листовки, агитационные лифлеты и смотреть короткие видеоролики, оценивать кандидатов с точки зрения перспективы реализации программных заданий на протяжении пяти лет, качественного выбора не будет", - пояснила О.Айвазовская.