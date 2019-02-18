Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним идут Порошенко и Тимошенко с небольшим отрывом – опрос фонда "Украинская политика"

Киев. 18 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то за шоумена Владимира Зеленского проголосовали бы 18,2% опрошенных респондентов от числа определившихся со своим выбором, 15,6% - за действующего президента Петра Порошенко, 15,2% - за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

Такие данные опроса, проведенного фондом Украинская политика" совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга, презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Согласно данным опроса, лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы поддержать 12,1% респондентов, кандидата от "Оппозиционного блока – партии мира и развития" Александра Вилкула – 7,4%, кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 7,2%, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко – 6,1%.

За лидера партии "Наши" Евгения Мураева и кандидата от "Укропа" Александра Шевченко готовы голосовать по 3,2%, за мэра Львова Андрея Садового – 3,1%, за другого кандидата – 8,8%, затруднились ответить – 28,1%.

Опрос показал, что 56,5% опрошенных планирует принять участие в выборах президента Украины 31 марта, 19,7% - склоняются к этому, 10,6% - склоняются к тому, чтобы не прийти на выборы, 13,2% точно не намерены голосовать.

Исследование проводилось фондом "Украинская политика" совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга с 28 января по 10 февраля 2019 года методом личного интервью с использованием планшетов. Объем выборки – 4851 респондент. Опрос проводился в Киеве и всех областных центрах Украины, за исключением неподконтрольных Донецка и Луганска, в 5 крупных городах (Мариуполе, Каменском, Кременчуге, Кривом Роге и Броварах), 23 малых городах, 27 поселках и 62 селах. Погрешность в целом по выборке составляет 1,5%.