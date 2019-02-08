Пресс-конференции

13:43 08.02.2019

Юрлицам, осуществившим предоплату за э/э на счет старого поставщика, следует обратиться в ЦОК

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Киев. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Малые небытовые потребители, которые в конце прошлого года ошибочно перечислили предоплату за потребление в январе электрической энергии на счет предыдущего поставщика, должны обратиться в центр обслуживания клиентов (ЦОК) для возвращения себе средств или перечисления их новому поставщику, сообщил директор компании "Киевские энергетические услуги" Виктор Мельников на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Бытовым потребителям мы автоматически перевели предоплату, которая по состоянию на 1 января осталась у предыдущего поставщика. Что касается юридических лиц – малых небытовых потребителей, то они были заблаговременно проинформированы, и по их обращениям также была проведена операция перевода оплаты на счет нового поставщика – "Киевских энергетических услуг" или возвращены средств непосредственно потребителю на его счет", – сказал он.

В.Мельников также добавил, что небытовым потребителям, у которых данная ситуация не была урегулирована, следует обратиться в центр обслуживания клиентов с соответствующим заявлением о перечислении средств новому поставщику.

Как сообщалось, после старта с 1 января 2019 года нового розничного рынка электроэнергии из компании "ДТЭК Киевские электросети", которая ранее занималась энергоснабжением Киева, выделилось ООО "Киевские энергетические услуги", осуществляющее функцию поставщика электроэнергии. В свою очередь "Киевские электросети" в новой системе выполняют роль оператора системы распределения.

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Интерфакс-Украина
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