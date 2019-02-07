Общественность Белой Церкви будет отстаивать в Верховном суде необоснованность повышения тарифов на пассажироперевозки

Киев. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Общественная организация "Белая Церковь вместе" намерена в Верховном суде отстаивать интересы жителей в части необоснованности повышения тарифов на пассажироперевозки.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг глава ОО "Белая Церковь вместе" Николай Бабенко рассказал, что организация обратилась в суд с исковыми требованиями признать противоправным и отменить решение исполкома Белоцерковского горсовета о повышении тарифов на пассажироперевозки в городе более чем на 30%.

"Первое требование: признать такое решение противоправным. Второе исковое требование касалось возмещения всех излишне выплаченных средств, которые люди были вынуждены выплатить за это время", – рассказал он.

По словам Н.Бабенко, суд первой инстанции признал противоправным решение исполкома о повышении тарифов, однако во второй части исковые требования оставил без удовлетворения.

"Суд второй инстанции вообще не рассматривал дело по сути… Апелляционный суд пришел к заключению, что общественная организация не имеет права подавать в суд в интересах жителей города", - пояснил Н.Бабенко.

Таким образом, по его словам, ОО "Белая Церковь вместе" подаст кассацию в Верховный суд на решение Апелляционного суда, надеясь на удовлетворение жалобы.

"Если мы не получим справедливое решение в Верховном суде, будем идти дальше – в Европейский суд по правам человека", - подытожил он.