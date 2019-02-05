Количество субсидиантов в 2019г сократилось вдвое, что привело к значительному росту долгов за газ - газсбыты

Киев. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Компании, поставляющие газ населению, настаивают на необходимости изменения механизма предоставления субсидий бытовым потребителям для расширения их круга.

Как сообщили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" руководители ООО "Харьковгазсбыт", "Днепропетровскгазсбыт", "Николаевгазсбыт" и "Закарпатгазсбыт", по итогам нынешнего отопительного сезона количество получателей субсидий снизилось в 2 раза из-за ужесточения правил их начисления.

Директор "Днепропетровскгаза" Татьяна Соболь напомнила, что прошлой осенью, в частности, социальный норматив снизился с 5,5 куб. м до 4,5 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади. Осенью 2018 года также на 22,9% возросла цена на газ для населения. При этом доходы граждан существенно не увеличились, поэтому удорожание топлива и ограничение круга получателей субсидий привело к еще большему накоплению задолженности за газ, заявили менеджеры компаний-поставщиков.

По данным директора "Николаевгазсбыта" Натальи Левченко, количество получателей государственной помощи в регионе в нынешнем отопительном сезоне по сравнению с предыдущим снизилось с 137 тыс. до 67 тыс., а задолженность населения за газ в 2018 году выросла с 322 млн грн до 577 млн грн, из них 280 млн грн накоплено с прошлой осени.

Т.Соболь сообщила, что число субсидиантов в регионе сократилось с 540 тыс. до 255 тыс. Общая сумма субсидий на оплату газа "Днепропетровскгазу" за этот период снизилась с 2,7 млрд грн до 1,8 млрд грн.

Помимо этого, по словам директора ООО "Харьковгазсбыт" Павла Тындика, средства, оплачиваемые государством поставщикам газа как компенсация начисленных субсидий, поступают с задержкой. Долг перед "Харьковгазсбытом" на сегодня – 650 млн грн. "Это ведет к нашим несвоевременным расчетам с НАК "Нафтогаз Украины" и другими контрагентами", - пояснил П.Тындик.

Он также напомнил, что с нынешнего года государство начинает выплачивать субсидии через Ощадбанк, а не органы Казначейства. Это повлечет дополнительные расходы в размере 0,7% суммы перечислений – именно такую комиссию будет взимать Ощадбанк за свои услуги. Ранее комиссии не было, напомнил глава "Харьковгазсбыта", добавив, что ее размер также вызывает вопросы – к примеру, за прием платежей от населения Ощадбанк взимает всего 0,3% суммы платежа.

Как сообщалось, социальные нормы, на которых базируется система начисления населению субсидий на жилищно-коммунальные услуги, после завершения отопительного сезона-2018/2019 в среднем будут снижены на 11%. Это предусматривает Меморандум об экономической и финансовой политике.

Изменения соцнорм предусматривают, в первую очередь, сокращение нормы потребления газа с 4,5 куб. м на 1 кв. м площади до 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади.