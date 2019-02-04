Пресс-конференции

11:42 04.02.2019

В Раду могут пройти 6 партий, в том числе "Слуга народа" – соцопрос

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Киев. 4 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Шесть политических сил могут попасть в Верховную Раду, свидетельствуют данные опроса Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "Info Sapiens" и Социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, презентованного в понедельник на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", готовность принять участие в голосовании на выборах в Верховную Раду Украины выразили 77% респондентов.

Партию "ВО "Батькивщина" готовы поддержать 21,2% опрошенных украинцев, которые уже определились с выбором и намерены голосовать. Поддержка партии "Слуга народа", которая выдвинула кандидатом в президенты шоумена Владимира Зеленского, составляет 19%, поддержка "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 13% респондентов.

Кроме того, 10,5% респондентов готовы проголосовать на парламентских выборах за "Оппозиционную платформу "За жизнь", 8,6% проголосуют за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 6,5% респондентов поддерживают "Радикальную партию Олега Ляшко".

Социологи уточняют, что некоторые шансы на преодоление 5%-го избирательного барьера имеют партия "Самопомич" (3,8%) и партия "Наши" Евгения Мураева (3,3%).

Уровень поддержки других политических сил - ниже 3%.

Социологическое исследование было проведено с 19 по 30 января 2019 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки - не более 1,0%.

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Интерфакс-Украина
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