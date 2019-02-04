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10:48 04.02.2019

Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

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Киев. 4 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Лидерами президентского рейтинга являются шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко, а также действующий президент Петр Порошенко, свидетельствуют данные опроса Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "Info Sapiens" и Соцгруппы "Рейтинг".

Согласно представленным в понедельник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" результатам опроса, готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 81% опрошенных, где 45% - однозначно готовы, а 36% - скорее примут.

Лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, Ю.Тимошенко поддерживают 19,2% таких опрошенных, П.Порошенко - 14,8% респондентов.

Социологическое исследование Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "ИнфоСапиенс" и Социологической группы "Рейтинг" был проведен с 19 по 30 января 2019 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки - не более 1,0%.

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