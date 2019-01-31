Зеленский лидирует в президентской гонке – опрос "Рейтинга"

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Киев. 31 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинцы готовы проголосовать на выборах президента Украины за шоумена Владимира Зеленского, с незначительным отрывом за ним следует лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Действующий глава государства Петр Порошенко - на третьем месте, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в январе 2019 года, представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Согласно данным, лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого поддерживают 19,0% тех, кто определился и намерен голосовать на выборах, Ю.Тимошенко поддерживают 18,2% таких респондентов. За П.Порошенко готовы отдать свои голоса 15,1%.

Народный депутат Украины Юрий Бойко (один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь") может заручиться поддержкой 10,0% респондентов, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 8,5%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 7,0%. За лидера партии "Наши" Евгения Мураева готовы отдать свой голос 3,6%, за кандидата от партии "Укроп" Александра Шевченко - 2,9%, за городского голову Львова, лидера "Объединения "Самопомич" Андрея Садового – 2,7%, за кандидата от партии "Оппозиционный блок - партия мира и развития" Александра Вилкула – 2,6%.

У В.Зеленского относительно выше электоральные показатели среди избирателей юга и востока Украины, в Киеве он делит первенство с П.Порошенко, на Донбассе - с Ю.Бойко. Ю.Тимошенко лидирует в центре и на севере страны, на западе - разделяет лидерство с действующим главой государства. П.Порошенко - лидер симпатий среди избирателей Галичины.

В.Зеленский имеет самый высокий потенциал электорального роста (так называемый "второй выбор"). Его готовы поддержать 7,4% избирателей при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. Ю.Тимошенко и А.Гриценко могли бы поддержать еще по 6% таких опрошенных, Ю.Бойко, О.Ляшко - по 5%, Е.Мураева, А.Садового, А.Шевченко - по 4%, А.Вилкула - 3%, П.Порошенко и лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко - по 2%.

23% опрошенных считают, что следующим президентом будет Ю.Тимошенко. В победу П.Порошенко верят 16,3%, В.Зеленского - 10,3%. За последнее время значительно возросла вера в победу В.Зеленского. Положительную динамику в этом рейтинге имеют также показатели Ю.Тимошенко и П.Порошенко. В победу Ю.Тимошенко верят практически во всех макрорегионах страны, за исключением Галичины и Киева, где опрошенные больше убеждены, что следующим президентом станет П.Порошенко.

Антирейтинг возглавляет действующий глава государства П.Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах. 31% опрошенных отметили, что не отдадут свои голоса за Ю.Тимошенко, четверть - за Ю.Бойко, каждый пятый - за лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка и О.Ляшко.

В течение последнего года выросла мобилизация избирателей. 44% опрошенных отметили, что однозначно намерены принять участие в выборах президента Украины, еще 35% - скорее всего. При этом уменьшилось число тех, кто считает, что их голос ничего не решает на выборах (с 47% до 40%).

67% опрошенных отметили, что Украине нужен лидер, способный объединить, примирить и успокоить общество. 24% выступают за лидера, склонного к диктатуре и жесткому наведению порядка (такие ожидания относительно высокие среди избирателей О.Ляшко и Ю.Бойко).

43% в дальнейшем видят лидером страны политика с опытом управления страной, но 45% считают, что президентом должна стать новая личность, даже без опыта государственного управления.

47% считают, что в правительстве должны работать новые люди без негативного опыта работы на руководящих должностях, не замеченные в коррупции и злоупотреблениях. С другой стороны, 43% считают, что на руководящих государственных должностях должны работать опытные специалисты.

В ходе соцопроса с 16 по 24 января 2019 года методом формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 6000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.