Почти 70% украинцев поддерживают принятие государственных решений через референдум - соцопрос "Рейтинга"

Киев. 31 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Количество украинцев, поддерживающих введение в Украине механизма принятия государственных решений через всеукраинский референдум, составляет почти 70%, проведенного социологической группой "Рейтинг" в январе 2019 года и представленного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

47% опрошенных считают, что голосовать на нем можно только методом личной явки на избирательные участки, 10% - за электронное голосование с помощью мобильной связи или Интернета. Треть респондентов выступают за комбинированные способы голосования: как электронное, так и на избирательных участках. Электронный способ голосования более популярен среди респондентов младших возрастных групп.

В результатах соцопроса также отмечается, что постепенно увеличивается количество тех, кто считает, что им важно жить в демократическом государстве: в январе однозначно поддержали этот тезис 40% опрошенных. Тех, для кого это не важно - не более 10%.

В ходе соцопроса с 16 по 24 января 2019 года методом формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 6000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.