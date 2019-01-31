Почти 60% украинцев за дипломатическое урегулирование войны на Донбассе, 46% за вступление в НАТО – опрос "Рейтинга"

Киев. 31 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Почти 60% украинцев выступают за дипломатические пути урегулирования проблемы войны на Донбассе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в январе 2019 года и представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

37% респондентов за прекращение военных действий и замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины. Только 7% опрошенных - за полное отделение оккупированных земель. С другой стороны, 18% поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

68% респондентов по-прежнему считают РФ страной-агрессором по отношению к Украине, 20% - противоположного мнения. При этом больше всего респондентов, которые поддерживают последний тезис - на Донбассе.

Поддержка прозападного вектора в дальнейшем преобладает в Украине: 46% поддерживают вступление в НАТО (32% - против), 50% - за вступление в ЕС (30% - за равноудаленность от РФ и Запада, 9% - за вступление в Таможенный Союз).

В ходе соцопроса с 16 по 24 января 2019 года методом формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 6000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.