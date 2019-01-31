Пресс-конференции

12:04 31.01.2019

Зеленский лидирует в президентской гонке – опрос "Рейтинга"

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Киев. 31 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинцы готовы проголосовать на выборах президента Украины за шоумена Владимира Зеленского, с незначительным отрывом за ним следует лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Действующий глава государства Петр Порошенко - на третьем месте, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в январе 2019 года, представленные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Согласно данным, лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого поддерживают 19,0% тех, кто определился и намерен голосовать на выборах, Ю.Тимошенко поддерживают 18,2% таких респондентов. За П.Порошенко готовы отдать свои голоса 15,1%.

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Интерфакс-Украина
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