Пресс-конференции

14:32 28.01.2019

Украинцы больше поддерживают присоединение страны к ЕС, чем к НАТО – опрос

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Киев. 28 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Большинство украинцев поддерживает вступление страны в Европейский Союз, в то время как на присоединение к НАТО согласны менее половины, но их количество все же преобладает над противниками, отмечает директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский, ссылаясь на результаты проведенного компанией социологического исследования.

"В Украине сейчас сохраняется преимущественное большинство респондентов, которые поддерживают ориентацию в ЕС. Обращает внимание, что количество сторонников вступления Украины в НАТО меньше (чем в ЕС – ИФ)", – сказал А.Боровский на презентации социологического исследования своей компании на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Согласно полученным социологами данным, 57,7% респондентов поддерживают вступление Украины в ЕС, против этого выступают 23,6%. Больше всего поддерживает евроинтеграционный курс страны молодежь - 67,2% и граждане в возрасте от 30 до 39 лет (62,4%).

По словам участвующего в презентации исследования политолога, основателя Форума новых политических лидеров Николая Давидюка агрессия РФ против Украины сыграла в пользу поддержки евроинтеграции украинцами. По его прогнозам, количество граждан, поддерживающих вступление Украины в ЕС, и в дальнейшем будет расти.

"(Президент Российской Федерации Владимир – ИФ) Путин для евроинтеграции Украины сделал намного больше, чем предыдущие украинские четыре президента, поэтому количество приверженцев евроинтеграции будет расти", - сказал Н.Давидюк.

Вступление Украины в НАТО готовы поддержать на референдуме, в случае его проведения, 43,1% опрошенных. В то же время 34,6% респондентов не поддерживают вступление страны в Североатлантический альянс, а 9,5% - еще не определились.

В настоящее время более всего поддерживают вступление в НАТО на западе Украины - 65,8% респондентов, и в центре - 53,1%. При этом на востоке страны готовы поддержать вступление Украины в Альянс 23,8% опрошенных, а на юге - 21,8% респондентов.

Компания Seetarget провела исследование "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019" методом личных интервью 17-23 декабря 2018 года. Было опрошено 2010 респондентов старше 18 лет, ошибка выборки составляет не больше 2,3%.

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