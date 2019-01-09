Новый совладелец компании группы DZIDZIO заявляет о законности приобретения доли у экс-участника группы Турко и отвергает обвинения в избиении Дзидзьо

Киев. 9 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Новый владелец 25% ООО "Мейсон Энтертеймент" (владеет всеми правами на произведения группы DZIDZIO) Михаил Мешков заявляет, что законно приобрел 25%-ную долю в компании у бывшего участника и сооснователя группы Олега Турко (псевдоним Лесик), и отвергает обвинения в нанесении телесных повреждении вокалисту и сооснователю группы Михаилу Хоме (псевдоним Дзидзьо).

"Я хочу, чтобы меня по закону внести в уставный фонд, и стал полноценным собственником, потому что в реестре я есть, но меня игнорируют мои партнеры. Поэтому я не могу получить доступ к документам и ознакомиться с деятельностью компании", - сказал он на пресс-конференции в среду в агентстве "Интерфакс-Украина".

Согласно данным Единого реестра юридических лиц, в настоящее время 50% ООО "Мейсон Энтертеймент" принадлежит Андрею Безуху, 25% - Михаилу Хоме и еще 25% - Михаилу Мешкову.

Покинувший группу DZIDZIO два года назад Олег Турко подчеркнул, что летом 2018 года он искренне и осознанно продал М.Мешкову свою 25%-ную долю в компании.

"Я акционер и за три года не получил ни копейки. А они (группа DZIDZIO – ИФ) жируют три года. Ездят, дают концерты, сняли два фильма, в которые вкладывают деньги. У меня уже не было сил с ними бороться, и я им в противовес поставил серьезного бизнесмена, юридического подкованного, офицера", - отметил он.

Комментируя инцидент, произошедший 28 декабря 2018 года в Подольском районе Киева, в результате которого М.Хома получил, по информации столичной полиции, незначительные телесные повреждения, М.Мешков заявил, что не бил М.Хому, а своей физической силой пользуется "аккуратно". Он также назвал поведение певца "провокацией".

В свою очередь М.Хома в среду распространил заявление, в котором утверждает, что в результате нападения 28 декабря оказался в больнице с разрывом барабанной перепонки левого уха. Он заявил, что в тот день на входе в здание компании "Тавр Медиа" на улице Викентия Хвойки на него напали "несколько людей неславянской внешности во главе с рейдером Михаилом Мешковым".

"Упомянутый рейдер Мешков ими руководил и направлял их действия, а двое мужчин из этой группы нанесли мне удары в область головы, в частности – левого уха. После вмешательства сотрудников "Тавр Медиа" и вызова полиции бандиты сели в машины и уехали с места происшествия. После этого я обратился в отдел Национальной полиции в Подольском районе Киева по адресу, где и было возбуждено уголовное дело", - отметил М.Хома.

Певец утверждает, что когда два года назад группу DZIDZIO покинул Олег Турко, то с ним не удалось договориться об "адекватном финансовом расчете", поскольку за свой "бесконфликтный выход из компании" он требовал $200 тыс.

Затем О.Турко создал группу DZIDZIOFF и исполнял песни группы DZIDZIO. "Поэтому общество, которое я возглавляю, обжаловало в суде такую псевдоконцертную деятельность Олега Турко и выиграло судебные дела по взысканию средств со всех участников группы DZIDZIOFF на общую сумму около 400 тыс. грн. Поскольку нарушений было много, несколько судебных дел еще продолжаются. Полученные средства были переданы мной на благотворительность", - написал в своем заявлении М.Хома.

Говоря о личности М.Мешкова, которому О.Турко в июне 2018 года продал свою долю в "Мейсон Энтертеймент", М.Хома заявил, что "даже предварительная информация, полученная из сети Интернет об этом гражданине, характеризовала его как профессионального рейдера и лицо с сомнительной репутацией".

"Мешков "якобы" купил у Турка долю указанной выше компании за 8 млн грн. (наличными) и начал активные действия для получения контроля за деятельностью общества, угрожать участникам ООО "Мейсон Энтертейнмент" и требовать деньги. То, что так называемая продажа доли компании является преступной сделкой с целью рейдерства и вымогательства средств - это очевидный для всех факт. Никаких документов в подтверждение утверждений о продаже доли за 8 млн грн до сегодняшнего дня так и не предоставлено. Уверен, что правоохранительные органы подтвердят это", - написал исполнитель.