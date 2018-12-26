Проект DPL намерен весной 2019г запустить товарную биржу зерна в Украине

Киев. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Проект Digital Pulse of the Land (DPL) намерен весной следующего года открыть в Украине товарную биржу зерна, сообщил генеральный директор представительства DPL Роман Назаров. "Первый проект, который мы намерены реализовать, станет товарная биржа зерна. Мы планируем запустить ее весной следующего года. У нас почти все готово", - сказал он в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина". По его словам, в проект было вложено десятки миллионов долларов. Инвесторами выступили международные фонды. Вместе с тем в дальнейшем планируется привлечение и украинских инвесторов. Предполагается, что проект окупится в течение пяти лет. Как уточнил советник проекта DPL Игорь Тиньков, на товарной бирже смогут торговать и агрохолдинги, и фермерские хозяйства. "Можно будет торговать не только контрактами на физические поставки товаров, но и управлять рисками путем хеджирования на рынке деривативов. Мы собрали две площадки в одном месте", - указал он. Р.Назаров отметил, что следующий шаг в развитии биржи будет запуск блокчейн-кооперативной платформы. По его словам, этот проект будет запущен через два года после начала работы биржи. Согласно информации на сайте проекта, платформа позволит продавцам и покупателям торговать сельхозпродукцией и продуктами питания с применением смарт-контрактов. К платформе буду привлечены банки, исследовательские, страховые, логистические компании, портовые агенты и брокеры. Также платформа позволит агропроизводителям объединятся в кооперативы или создавать свои, формируя бизнес-планы и привлекая инвестиции.