Пресс-конференции

16:34 21.12.2018

Политолог прогнозирует, что во втором туре президентских выборов-2019 года встретятся Тимошенко и Порошенко

2 мин читать
Киев. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Во втором туре президентских выборов 2019 года встретятся лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Петр Порошенко, убежден директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. "Если говорить о моем прогнозе, то я думаю, что во втором туре встретятся Тимошенко и Порошенко… Желтую майку лидера весь этот год несла Юлия Тимошенко. Действующий президент и его партийная машина – БПП целый год пытались догнать партию "Батькивщина" для того, чтобы как-то сравнять шансы и получить доступ во второй тур", - сказал В.Карасев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу. Он убежден, что на данный момент П.Порошенко не смог гарантировать себе место во втором туре президентских выборов и шансы есть у многих политиков, в частности, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, а также актера Владимира Зеленского. "С одной стороны Зеленский может нравиться как политик, как человек. Я не говорю о его артистическом таланте, но нужно понимать, есть ли команда. Нужно каждый день решать вызовы и не допускать новых… Если он выиграет президентские выборы, то не сможет быть хорошим президентом – он еще не готов к этому", - добавил В.Карасев. Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко считает, что в украинской политике такая длительная поддержка лидера партии "Батькивщина" беспрецедентна. "Все предыдущие выборы в ОТГ фиксировали значительную поддержку партии "Батькивщина", а соответственно лидера этой партии Юлии Тимошенко. Справедливо сказать, что весть 2018 год она демонстрировала лидерство, при этом это лидерство с тенденцией к росту", - уверен политолог. Руководитель социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко затруднился ответить, удастся ли Ю.Тимошенко сохранить лидерство в президентском рейтинге. "Она держит лидерство в возрастающей по своему ожесточению президентской гонке… Сейчас сложно сказать сможет ли она сохранить этот темп", - резюмировал политолог.
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 40 тыс. тонн импортируемых минудобрений заблокировано на украинской границе – ВАР

Более 40 тыс. тонн импортируемых минудобрений заблокировано на украинской границе – ВАР

Минюст и ЦИК начали просветительскую кампанию о голосовании на выборах-2019

Выборы в ОТГ в областях, где введено военное положение, будут назначены и проведены после его окончания – Бернацкая

Ритейлеры поддержали просветительскую кампанию «Цена государства»

Причиной рейдерских захватов бизнеса в Украине является коррупция и недостатки системы госрегистрации - эксперт

Ассоциация водоканалов заявляет об угрозе прекращения поставки питьевой воды из-за проблем при переходе на рынок э/э

Гриценко снова предлагает объединиться Вакарчуку, Садовому, Бессмертному, другим лидерам и партиям, разделяющим общие ценности

Томенко и Катеринчук поддержали кандидатуру Гриценко на выборах президента Украины

Украинцы наиболее положительно воспринимают представителя ЛГБТ в качестве туриста и только 4% – в качестве близкого друга – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА