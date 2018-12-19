Ассоциация водоканалов заявляет об угрозе прекращения поставки питьевой воды из-за проблем при переходе на рынок э/э

Киев. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Профильная ассоциация "Укрводоканалэкология" заявила об угрозе прекращения поставки потребителям питьевой воды из-за проблем, возникших у водоканалов в ходе подготовки к запуску с 1 января 2019 года рынка электроэнергии.

Так, по словам президента ассоциации Дмитрия Новицкого, в настоящее время одна из основных проблем - нежелание поставщиков э/э участвовать в тендерах водоканалов на закупку э/э в связи с их "ненадежностью".

Речь, в частности, идет о задолженности предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода перед поставщиками э/э, возникшей из-за несвоевременного отображения в тарифах на услуги водоканалов цен на э/э.

"Действующие тарифы водоканалов не могут покрыть расходы на закупку электроэнергии (как в настоящее время, так и с начала 2019 года – ИФ), поскольку они принимались с учетом цены, установленной на э/э в 2017 году", – сказал президент ассоциации Дмитрий Новицкий на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Он уточнил, что временной разрыв между повышением оптовой цены э/э для предприятий и отображением этой цены в структуре тарифа на услуги водоканалов иногда достигает полугода. Так, из-за несвоевременного принятия решений о повышении тарифов на услуги водоканалов в настоящее время их задолженность перед поставщиками э/э составляет около 5,5 млрд грн.

"Поставщики сейчас не идут к нам подписывать договора, одной из причин чего является тот факт, что водоканалы являются ненадежными потребителями электричества, ненадежными плательщиками, поскольку тариф на воду они сами не устанавливают. Сейчас водоканалы имеют задолженность по оплате э/э в 5,5 млрд грн. Она образовалась в результате того, что тариф водоканала с учетом актуальной стоимости электричества был утвержден несвоевременно", –сказала, в свою очередь, вице-президент ассоциации Ольга Бабий, добавив, что в настоящее время только пять водоканалов в Украине заключили договора.

Кроме того, она подчеркнула: несмотря на то, что не так давно Кабмин определил ГП "Укринтерэнерго" в качестве поставщика "последней надежды" (юрлицо, не имеющее права отказать потребителю в подписании соглашения, если тот не определился с поставщиком, оно обязано осуществлять поставку в течение 90 дней с момента подписания договора - ИФ), дополнительное время не поможет решить проблему с поиском постоянного поставщика.

"Тариф э/э поставщика "последней надежды" на 30% выше действующего, что вновь приведет к росту тарифа водоканала либо к увеличению задолженности. При этом если в течение 90 дней водоканалы не смогут урегулировать все вопросы с задолженностью и найти поставщиков, то норму о сроках предоставления услуг поставщиком "последней надежды" необходимо будет продлевать", – сказала она.

Как отмечают представители ассоциации, в настоящее время законодательством не предусмотрен механизм, который бы запрещал прекращать поставку э/э критически важным объектам.

Ассоциация призвала депутатов в ближайшее время поддержать законопроект №9406 (от 14 декабря 2018 года), позволяющий теплоснабжающим и теплогенерирующим организациям, а также предприятиям централизованного водоснабжения и водоотвода закупать э/э у поставщика универсальной услуги.

Кроме того, "Укрводоканалэкология" настаивает на необходимости как можно скорее утвердить тарифы водоканалов с учетом тарифов на э/э. Что касается задолженности, то в ассоциации рассчитывают, что она будет компенсирована в соответствии с механизмом, разработку которого в настоящее время осуществляет НКРЭКУ.