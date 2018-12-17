Пресс-конференции

13:53 17.12.2018

Томенко и Катеринчук поддержали кандидатуру Гриценко на выборах президента Украины

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Киев. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинские политики и общественные деятели Николай Томенко и Николай Катеринчук принял решение поддержать кандидату лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на президентских выборах в 2019 году.

"Сейчас снова объединяться против кого-то – это неправильно. Нужно объединяться за ценности, программу, объединяться за страну. И такое конструктивное идеологическое объединение даст положительный результат. Наше предложение объединиться нашло реальный отклик в команде Анатолия Гриценко. Мы давно знаем друг друга, и поэтому наша команда приняла поддержать Анатолия Гриценко на президентских выборах, и, объединив команды, двигаться совместно на парламентские и местные выборы", - сообщил на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина" лидер партии "Громадський рух "Рідна країна", экс-вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко.

Глава Европейской партии Украины, народный депутат предыдущих созывов Николай Катеринчук отметил, что 14 декабря на совете партии практически единогласно было принято решение рекомендовать поддержать кандидатуру А.Гриценко на выборах президента на съезде партии в январе 2019 года.

"Мы будем поддерживать Анатолия Гриценко как кандидата от объединенной демократической оппозиции. Мы считаем, что во время военных действий президент должен иметь военную специализацию и образование, опыт, аналитическое видение ситуации, что позволит государству выполнять функцию защиты граждан и обеспечить в будущем мир", - заявил он.

Н.Катеринчук считает, что на должности министра обороны (в 2005-2007 годах – ИФ) А.Гриценко продемонстрировал "наивысшие качества порядочности, профессионализма и нетерпимости к коррупции", а приоритетами его деятельности была обороноспособность Украины, условия для жизни и выполнения своих обязанностей военнослужащих.

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Интерфакс-Украина
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