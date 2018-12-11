Подавляющее большинство украинцев считают плохой социально-экономическую ситуацию в стране – опрос

Киев. 11 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 82% украинцев оценивают социально-экономическую ситуацию в стране как плохую, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно представленным в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" во вторник данным соцопроса, 14,3% считают ее посредственной, только 0,9% хорошо оценивают положение, еще 2,8% затруднились с ответом или вообще отказались отвечать.

На вопрос о том, кто виноват в проблемах, 78,6% респондентов выбрали вариант "некомпетентные и/или коррумпированные государственные деятели, которые находятся у власти", еще 5,6% выбрали вариант "военная агрессия России", 3% - "оппозиционные политики, которые мешают работе органов власти и расшатывают ситуацию в стране", 2,4% - "чрезмерное вмешательство Запада во внутренние дела Украины".

Также 34,3% ответили, что они "не имеют надежд, что ситуация улучшится в ближайшее время".

Согласно представленным данным, 15,4% респондентов связывают надежды на улучшение ситуации с оппозиционными политиками, которые придут к власти и привнесут нужные изменения, еще 7,4% предпочли общественных деятелей, которые своими действиями контролируют власть и направляют принятие решений в правильном направлении, 5,3% выбрали поддержку Украины странами Запада, 2,9% - "давление стран Запада на руководителей Украины для осуществления необходимых преобразований".

Опрос свидетельствует, что 52,6% респондентов считают, что для настоящих изменений в Украине нужно одновременно менять и личности руководителей, и правила, по которым живет общество. 22,1% считают, что, прежде всего, должны измениться личности руководителей, 14,7% - что сначала надо менять правила жизни общества.

Также считают, что ничего менять не надо - 2,5%.

Опрос был проведен КМИС с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Было опрошено 2 тыс. респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, за исключением аннексированной АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2% - для показателей близких к 10%, 1,4% - близких к 5%.