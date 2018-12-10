Гриценко: в Украине не должно быть олигархов, монополий и разгула силовиков в экономике

Киев. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко отмечает, что не имеет обязательств перед олигархами, намерен разрушить монополии и упразднить влияние силовиков на экономику.

"У меня нет никаких обязательств ни перед кем, начиная или заканчивая олигархами, которые бы не дали мне сделать то, ради чего я иду на выборы. И я хочу пройти этот путь вплоть до дня инаугурации, чтобы затем предпринимать шаги по разрушению монополий, недопущения влияния олигархов ни на парламент, ни на президента, ни на решения судов. Олигархов не будет в стране - будет крупный бизнес, который соблюдает законы", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

А.Гриценко отметил, что первыми формальными шагами новоизбранного президента должны быть кадровые назначения: главы администрации президента, секретаря СНБО, начальника Генштаба и руководителей разведок, плюс главы Национального банка, генерального прокурора, главы СБУ, министров обороны и иностранных дел, которые назначаются через парламент.

"Первые кадровые назначения, а часть из них вы увидите уже во время избирательной кампании, дадут людям ощущение уверенности. Это будут профессионалы, которые будут меньше говорить, а больше отчитываться, которые будут генерировать спокойствие и уверенность, а не истерику и конфликты", - подчеркнул он.

А.Гриценко убежден, что для подъема экономики и укрепления доверия со стороны инвесторов в Украине необходимо восстановить верховенство права, обеспечить защиту прав, свобод и собственности человека.

"Мы сейчас видим разгул силовиков, которые рулят экономикой, устраивают бандитские драки, как это было 28 ноября (в Одессе – ИФ), против нас и против других. Они вместо того, чтобы быстро расследовать резонансные убийства, обеспечить безопасность наших арсеналов и складов, занимаются "наружкой", ездят за мной и другими. Так вот: я лишу влияния силовиков на экономику, они будут заниматься тем, что им положено по закону. Также они должны быть переориентированы на защиту страны и народа от врага, а не власти от Майдана", - заявил политик.

Кроме того, А.Гриценко пообещал внести законопроект об импичменте президента, чтобы закрепить процедуру отстранения президента от власти.

Поддержавший А.Гриценко на выборах президента и возглавивший его избирательный штаб народный депутат Виктор Чумак отметил, что будущий президент также должен внести как неотложные законопроекты об изменении избирательной системы в Украине, порядка формирования судебного корпуса и изменению деятельности антимонопольных органов.