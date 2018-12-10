Депутат Чумак поддержал на президентских выборах Гриценко и возглавил его избирательный штаб

Киев. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Народный депутат Украины, лидер гражданского движения "Хвыля" Виктор Чумак объявил о поддержке кандидатуры лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на президентских выборах 2019 года.

"Мы приняли решение объединить усилия гражданского движения "Хвыля" и "Гражданской позиции". Объявляя о намерении баллотироваться в президенты, я говорил, что готов поддержать кандидата с более высоким рейтингом. Такое решение принято мной и нашей командой", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

В свою очередь А.Гриценко сообщил, что именно В.Чумак уже назначен руководителем его штаба по подготовке и проведению выборов.